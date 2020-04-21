幫取出版補助…文化部前司長朱瑞皓「有玩又有拿」　涉收賄遭羈押禁見

▲文化部前司長朱端皓涉貪污遭羈押禁見。（圖／記者劉昌松攝）

記者孫于珊／台北報導

文化部前司長朱瑞皓涉嫌在任職期間，利用管理及監督出版補助的權責，收受業者60萬元賄賂，還受招待出國旅遊，事後再以職務之便，協助業者取得政府採購標案及出版補助款。台北地檢署漏夜訊問後，聲請羈押禁見，並於20日晚間獲准，台北地院認為確實有羈押及禁止接見、通信的必要。

法官指出，由於朱男涉犯貪污治罪條例中的「不違背職務收賄罪」及「財產來源不明罪」，朱男不僅犯罪嫌疑重大，資金往來的陳述也前後明顯不一，檢察官仍需釐清多筆資金往來的原因關係，及朱男等人的財產來源等，且本案的重要證人是受朱男支配的下屬，或與朱男利害關係一致，足認朱男與證人間已有互相配合，有不據實陳述的動機及可能，又朱男涉犯的是最輕本刑為7年以上有期徒刑之罪，且為數罪關係，若最後被判決有罪確定，重刑可期。

因此法官審酌此案仍有許多重要事情要查證，且犯罪時間較為久遠，案情晦暗的危險性較高，又此案所涉金額甚高，危害社會治安鉅大，現今網路及通訊軟體發達，朱男可輕易以秘密方式與他人溝通進行勾串，裁定羈押禁見。

▲台北市出版商業同業公會理事長盧欽政涉嫌行賄，被檢方諭令以50萬元交保。（圖／記者游宗樺攝）

朱男在2014年7月到2016年9月擔任文化部人文司副司長，隨後升任司長到2018年7月1日為止，再轉任國立傳統藝術中心擔任副主任一職至今。然而朱男在任職期間，收受台北市出版商業同業公會共約60萬元的賄賂，甚至還接受招待去越南、泰國等東南亞地區旅遊，之後再藉職務之便，幫助行賄的業者取得文化部採購標案，並獲核發150萬元補助款項。

檢調20日兵分7路進行搜索，約談朱男、涉嫌行賄的業者及相關證人等17人，朱男被檢方聲請羈押禁見獲准，而另外2名被告，台北市出版商業同業公會理事長盧欽政及副理事長周均亮，分別被檢方諭令以50萬及30萬元交保。

▼台北市出版商業同業公會副理事長周均亮，則被檢方諭令以30萬元交保。（圖／記者游宗樺攝）

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