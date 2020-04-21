　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

幫取出版補助…文化部前司長朱瑞皓「有玩又有拿」　涉收賄遭羈押禁見

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼文化部人文及出版司前司長朱端皓涉貪污罪遭傳喚。（圖／記者劉昌松攝）

▲文化部前司長朱端皓涉貪污遭羈押禁見。（圖／記者劉昌松攝）

記者孫于珊／台北報導

文化部前司長朱瑞皓涉嫌在任職期間，利用管理及監督出版補助的權責，收受業者60萬元賄賂，還受招待出國旅遊，事後再以職務之便，協助業者取得政府採購標案及出版補助款。台北地檢署漏夜訊問後，聲請羈押禁見，並於20日晚間獲准，台北地院認為確實有羈押及禁止接見、通信的必要。

法官指出，由於朱男涉犯貪污治罪條例中的「不違背職務收賄罪」及「財產來源不明罪」，朱男不僅犯罪嫌疑重大，資金往來的陳述也前後明顯不一，檢察官仍需釐清多筆資金往來的原因關係，及朱男等人的財產來源等，且本案的重要證人是受朱男支配的下屬，或與朱男利害關係一致，足認朱男與證人間已有互相配合，有不據實陳述的動機及可能，又朱男涉犯的是最輕本刑為7年以上有期徒刑之罪，且為數罪關係，若最後被判決有罪確定，重刑可期。

因此法官審酌此案仍有許多重要事情要查證，且犯罪時間較為久遠，案情晦暗的危險性較高，又此案所涉金額甚高，危害社會治安鉅大，現今網路及通訊軟體發達，朱男可輕易以秘密方式與他人溝通進行勾串，裁定羈押禁見。

▲▼檢方傳喚被告到庭訊問。（圖／記者游宗樺攝）

▲台北市出版商業同業公會理事長盧欽政涉嫌行賄，被檢方諭令以50萬元交保。（圖／記者游宗樺攝）

朱男在2014年7月到2016年9月擔任文化部人文司副司長，隨後升任司長到2018年7月1日為止，再轉任國立傳統藝術中心擔任副主任一職至今。然而朱男在任職期間，收受台北市出版商業同業公會共約60萬元的賄賂，甚至還接受招待去越南、泰國等東南亞地區旅遊，之後再藉職務之便，幫助行賄的業者取得文化部採購標案，並獲核發150萬元補助款項。

檢調20日兵分7路進行搜索，約談朱男、涉嫌行賄的業者及相關證人等17人，朱男被檢方聲請羈押禁見獲准，而另外2名被告，台北市出版商業同業公會理事長盧欽政及副理事長周均亮，分別被檢方諭令以50萬及30萬元交保。

▼台北市出版商業同業公會副理事長周均亮，則被檢方諭令以30萬元交保。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼檢方傳喚被告到庭訊問。（圖／記者游宗樺攝）

►限時下殺！！！

【更多新聞】

影／涉收陸資選議員設宴50桌遭起訴　愛國同心會張秀葉拒認罪：政治辦案

抓胸舔乳強脫褲...誤認她「唉唉叫」是情趣　買春男挨告性侵判無罪

2歲男童喝馬桶水慘遭凌虐餓死　兄妹拒認罪互推責...母：比較相信兒子

ET快訊
金正恩爆病危！緊急動心血管手術　美國白宮說話了
快訊／酒駕撞飛6騎士！竟是「桃園艦大副」　海巡署震怒拔官
快訊／小五女童離奇墜15樓亡！摔社區中庭一片血　警衛嚇傻
WHO人員遭槍擊！運送新冠病毒採驗樣本　半路被擊斃
國防部拔官3人懲處6顆星！部長第一句罵他　網驚：替死鬼找到了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

幫取出版補助…文化部前司長朱瑞皓「有玩又有拿」　涉收賄遭羈押禁見

快訊／酒駕逆向撞飛6騎士！竟是「桃園艦大副」　海巡署震怒拔官

快訊／小五女童離奇墜15樓身亡！摔社區中庭一片血　警衛嚇傻

快訊／海巡署桃園艦大副酒駕！逆向撞一排等紅燈機車　6騎士「保齡球式」全倒

爸爸死後「房子說好住到成年」…姑姑翻臉要討回　高中姐妹被迫搬離淚崩

20黑衣人西門町刀棍對戰！1人慘被斷指...只因1萬元債務喬不攏

脫隊山友失足摔落30公尺！卡在南投乙女瀑布崖下　消防垂降救援

涉收陸資選議員設宴50桌遭起訴　愛國同心會張秀葉拒認罪：政治辦案

未減速禮讓！公車與遊覽車擦撞　桃園萬壽路塞車數公里

新竹男義氣相挺扛殺人罪！「慘遭背叛」安家費落空還賠千萬…當庭抖出真兇

不夠虔誠...和尚為辣妹要把廟變賣 下秒牧師神補槍！全場笑到崩潰XD

加班確認海軍疫情！周志浩累癱...　記者會上「閉眼30秒」網友超心疼

老屁孩越級打怪挑戰「健身教練」攔車打人遭反摔...女友高8度慘叫

Ella《青你2》17小時錄到崩潰..狂飆歌提神　和Jony J互聞頭皮..兩人味道一樣重XD

曾之喬婚後開聊性事　海芬自爆2年內要完成這件事

加拿大斑馬線反制不禮讓駕駛！　整片立起來擋車保護行人過馬路

前Circus團員定居北歐！曝超狂收入 瑞典「無敵福利」480天有薪育嬰假

臘腸8+9上身狂敲鐵碗「臉超怒」死亡凝視驚醒爸...網笑：耍流氓？

吳斯懷「不幸言中」敦睦艦隊出包　網翻出3月關切海軍防疫驚：先知

桃猿VS悍將最終戰清板凳衝突！國外記者看熱鬧：美國style笑死

幫取出版補助…文化部前司長朱瑞皓「有玩又有拿」　涉收賄遭羈押禁見

快訊／酒駕逆向撞飛6騎士！竟是「桃園艦大副」　海巡署震怒拔官

快訊／小五女童離奇墜15樓身亡！摔社區中庭一片血　警衛嚇傻

快訊／海巡署桃園艦大副酒駕！逆向撞一排等紅燈機車　6騎士「保齡球式」全倒

爸爸死後「房子說好住到成年」…姑姑翻臉要討回　高中姐妹被迫搬離淚崩

20黑衣人西門町刀棍對戰！1人慘被斷指...只因1萬元債務喬不攏

脫隊山友失足摔落30公尺！卡在南投乙女瀑布崖下　消防垂降救援

涉收陸資選議員設宴50桌遭起訴　愛國同心會張秀葉拒認罪：政治辦案

未減速禮讓！公車與遊覽車擦撞　桃園萬壽路塞車數公里

新竹男義氣相挺扛殺人罪！「慘遭背叛」安家費落空還賠千萬…當庭抖出真兇

湖北「類包機」229人抵台！華航空服與機師開心揮手、比讚

鄧紫棋解約風波1年！　卸下心房吐辛酸：誰又能說「重新開始」是最壞打算

野生「兩大咖女神」現身內湖金面山！零偽裝爬山…網嗨翻：想巧遇

快訊／花蓮近海23:02又震！4.5有感淺層地震　中台灣深夜搖晃

幫取出版補助…文化部前司長朱瑞皓「有玩又有拿」　涉收賄遭羈押禁見

日本80歲以上死亡病例超過11%　共87例佔全年齡層第一

敦睦艦隊群聚染疫　侯友宜：捍衛市民健康「超超超前」都得做

金正恩驚爆病危！緊急心血管手術　美國白宮說話了

中職／戴培峰眼睛不舒服　戴太陽眼鏡怕土噴　

海軍確診個案成大打球　成大消毒並通報急尋13球友

社會熱門新聞

她遭主管性侵！看著男友哭：我很髒，你還要嗎

租屋遇張淑晶　女房客賠8.7萬元

即／男闖員林高中！進教室朝女學生猛捅　送醫治療中

快訊／桃園艦大副酒駕！「保齡球式」撞飛一排騎士

讀國中示愛被打槍！內向高三生又告白遭拒「你死心」砍人

即／台中男持刀猛刺1女脖子

小五女童墜15樓　摔中庭倒血泊身亡

地主媳擁百坪金店面　竟因2萬元遭勒斃棄屍

桃園艦大副酒駕撞6騎士　海巡署震怒了

陸軍中尉營區輕生　80歲阿嬤聞死訊離世

中尉兒269旅營區輕生　母陳情信曝光

老屁孩逼車打人遭「抱頭摔」　健身教練起底

獨／磐石艦1確診官兵報案　高雄8警居家隔離

18歲女學生教室趴睡遭砍　校方回應了

更多熱門

相關新聞

「藝文紓困2.0」最快4/30可申請

「藝文紓困2.0」最快4/30可申請

疫情衝擊藝文圈，「藝文紓困補助」受到各界關注，文化部長鄭麗君今（21）日發文表示，「藝文紓困1.0」共有超過8千件申請案，正加速審查及撥款，預計4月完成核定；而升級版的「藝文紓困2.0」，預計最快4月30日就會開放申請。

文化部司長涉收賄還出國爽玩　遭聲請羈押禁見

文化部司長涉收賄還出國爽玩　遭聲請羈押禁見

前司長涉收賄　文化部主動移送

前司長涉收賄　文化部主動移送

涉收賄60萬+爽玩泰越　前文化部司長等17人遭搜索

涉收賄60萬+爽玩泰越　前文化部司長等17人遭搜索

清算20年黑帳！　煤炭產業貪汙腐敗...前後任高層落馬

清算20年黑帳！　煤炭產業貪汙腐敗...前後任高層落馬

關鍵字：

出版補助文化部前司長收賄羈押禁見貪汙行賄賄賂

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

莊人祥：磐石艦確診13官兵「跟女友發生關係」

沒勞保也可改領「1~3萬救助金」

螢火蟲、人肉滑水道！招待所恐怖玩法

宥勝「全家居家隔離」！擠住露營車當遊民

染疫官兵「女友」狂被cue！陳時中忍不住回應了

獨／「含羞草」草爺怒轟「游否希3句話踩底線」

台南女出現症狀　才知與確診者足跡重疊

巨胸鋼琴正妹「狂晃畫面」瘋傳

WHO運送病毒樣本　半路慘被擊斃

早餐店嗆UberEats：嘴巴閉閉乖乖旁邊等　總公司開鍘

張愛雅神預言！　梁云菲熱戀金剛隔1個月分手

她遭主管性侵！看著男友哭：我很髒，你還要嗎

爺爺營區橫著走？孫曬軍階網驚呆

啦啦隊女神怒問前男友：跟我復合你猶豫？

海軍3確診在台中！市府再公布4處所…一中商圈2超商1賣場都入列

更多

最夯影音

更多
不夠虔誠...和尚為辣妹要把廟變賣 下秒牧師神補槍！全場笑到崩潰XD

不夠虔誠...和尚為辣妹要把廟變賣 下秒牧師神補槍！全場笑到崩潰XD
加班確認海軍疫情！周志浩累癱...　記者會上「閉眼30秒」網友超心疼

加班確認海軍疫情！周志浩累癱...　記者會上「閉眼30秒」網友超心疼

老屁孩越級打怪挑戰「健身教練」攔車打人遭反摔...女友高8度慘叫

老屁孩越級打怪挑戰「健身教練」攔車打人遭反摔...女友高8度慘叫

Ella《青你2》17小時錄到崩潰..狂飆歌提神　和Jony J互聞頭皮..兩人味道一樣重XD

Ella《青你2》17小時錄到崩潰..狂飆歌提神　和Jony J互聞頭皮..兩人味道一樣重XD

曾之喬婚後開聊性事　海芬自爆2年內要完成這件事

曾之喬婚後開聊性事　海芬自爆2年內要完成這件事

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面