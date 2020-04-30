涉假借款真收賄！辦書展「每月收業者1萬8」…文化部秘書處科長50萬交保

▲文化部秘書處科長陳慶華在檢方訊後以50萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

文化部前人文司司長朱瑞皓日前因收賄60萬元、出國旅遊，被檢察官聲押禁見獲准，現又查出他被調任非主管職後，利用台灣戲曲中心裝修工程再收回扣50萬元，而朱在人文司的部屬陳慶華則涉嫌以「假借款真收賄」方式，按月收受出版公會行賄1萬8千元，檢調29日約談陳慶華等9人，陳以50萬元交保。

朱瑞皓2014年7月擔任文化部人文司副司長，2016年9月升任司長，因涉嫌收受台北市出版商業同業公會行賄、招待出國後，2018年7月1日調任非主管職，到國立傳統藝術中心擔任副主任一職。

但檢調接獲線報，朱除了涉嫌任職文化部人文司期間收賄外，即使被「貶」到傳藝中心，仍然在2018年期間趁著台灣戲曲中心3樓多功能廳等空間室內裝修工程標案，透過陳姓白手套，將採購標案資訊洩漏給安慶營造廖姓負責人，等廖取得標案後，2019年1月間，再透過陳姓、邱姓白手套收取現金回扣50萬元。

▲台北市出版商業同業公會理事長盧欽政(圖)涉嫌行賄文化部人文司長朱瑞皓。（圖／記者劉昌松攝）

台北地檢署檢察官林俊廷29日提訊收押中的朱，並指揮調查局高雄市調處，搜索8個地點，另外約談廖姓業者及2名白手套等，共8人到案，全案朝違反《貪污治罪條例》方向偵辦。

廉政署又查出現任文化部秘書處科長的陳慶華，在任職人文司數位出版及新聞紙雜誌科視察任內，從2018年開始，先自行向銀行貸款150萬元，全額轉匯給台北市出版商業同業公會理事長盧欽政，再以借款名義，約定3年內每月收取盧1萬8千元「利息」，代價是幫盧欽政、圖書發行協進會理事長周均亮取得政府核發補助印尼書展60萬元、美國書展125萬元、香港書展100萬元的經費。

書展部分，另由檢察官王如玉指揮廉政署，在29日同步搜索陳慶華在文化部辦公室等2處，並約談陳慶華等9人到案。30日上午檢方訊後，安慶營造廖姓負責人、陳姓白手套被聲押禁見，邱姓白手套以100萬元交保，陳慶華則以50萬元交保，朱還押看守所。

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