影／國民黨控台灣事實查核中心被綠化　「新頭殼幫」盤據央廣、公廣、華視





▲國民黨上午召開「綠勢力染公共媒體，蔡英文踹共！」記者會，由文傳會主委王育敏主持，文傳會副主委王鴻薇、副主委李永萍、政策會副執行長陳學聖共同出席。（圖／文傳會提供）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨30日指出，曾經擔任某網媒要職的親綠人士，在總統蔡英文執政後陸續進入公共媒體、央廣擔任要職，酬庸色彩濃厚；「新頭殼幫」除了盤據央廣及公廣集團，更與號稱打假新聞的「台灣事實查核中心」關係密切，顯示台灣應公共化的媒體卻全面綠化，新聞自由更岌岌可危，蔡英文身為總統與民進黨主席，必須向社會清楚交代。

國民黨上午召開「綠勢力染公共媒體，蔡英文踹共」記者會，由文傳會主委王育敏主持，文傳會副主委王鴻薇、副主委李永萍、政策會副執行長陳學聖共同出席。國民黨三問蔡英文，「是否默許將公共媒體酬庸特別派系的行為？是否認同公共媒體綠油油的現況？是否認同政黨應退出媒體，讓台灣重新享有新聞自由的天空？」

國民黨揭發，網媒「新頭殼」起初由蘇正平、莊豐嘉、胡元輝、李永得等人發起，跟綠營關係匪淺，這些從「新頭殼」出身的媒體人，自從蔡英文2016年執政後，就在公廣集團、以及央廣內居要位。

國民黨指出，莊豐嘉現任華視總經理；新頭殼前董事長蘇正平擔任央廣董事；胡元輝則是央廣董事之外，外傳已內定擔任公廣董事長。「人人有官做、個個領高薪」，雞犬升天、酬庸色彩濃得化不開。

國民黨批評，離譜的是，文化部現任部長李永得同樣是「新頭殼」發起人；前文化部長鄭麗君的先生沈學榮是「慕哲社會企業公司」的代表人，而「慕哲」過去也是投資「新頭殼」的母公司大股東。因這些關係，原本應利益迴避、避免瓜田李下的文化部前後任部長鄭麗君與李永得，反倒讓曾任「新頭殼」要職的人物一個個進入公共媒體，吃相極為難看。

另一方面，國民黨指出，「新頭殼」在2016年一度決定停止營運，但之後由網路新貴蕭政豪買下。外界報導，蕭政豪與民進黨新潮流系的立法院副院長蔡其昌交情深厚，蔡英文、陳菊也都曾特地前往蕭政豪公司參訪，國民黨質疑，新頭殼是否已成為民進黨新潮流旗下媒體？呼籲蔡其昌出面說清楚與新頭殼的關係。

國民黨強調，上述的綠色媒體人，還以公正第三方角色監督其他的媒體：例如胡元輝、蘇正平擔任「優質新聞發展協會」理事長與理事，「優質新聞發展協會」地址與新頭殼相同，顯見關係之密切。

此外，「優質新聞發展協會」2018年還成立「台灣事實查核中心」，該中心六名委員中，胡元輝、蘇正平與羅世宏都是央廣董事，所謂「第三方公正機構」的角色早已備受質疑。

國民黨證揭露，「台灣事實查核中心」前總編審黃兆徽不只擔任央廣董事，離開事實查核中心後，更加入同屬公共媒體的華視，擔任新聞部經理。長期以來，由同一群綠營媒體人士掌控公共媒體以及號稱中立的事實查核中心，對於該中心是否中立更是缺乏公信力。

國民黨指出，「台灣事實查核中心」去年宣布成為臉書在台灣的第一個，也是全球第54個第三方事實查核合作伙伴，可以評斷新聞是否不實，若被該中心認定為假新聞，臉書將在動態消息中出現的次序降低，減少流傳機會。

國民黨認為，影響力如此大的單位，表面號稱中立，其實政黨色彩如此濃厚，台灣的新聞自由已岌岌可危，希望全民瞭解真相，共同抗拒綠勢力染指媒體圈，挽救台灣的新聞自由。