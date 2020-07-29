國民黨爆蔡政府搞大內宣：親綠媒體標案花57億！





▲文傳會「蔡政府大內宣，花錢不手軟」記者會。（圖／文傳會提供）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨文傳會主委王育敏、副主委王鴻薇、黃子哲29日召開「蔡政府大內宣，花錢不手軟」記者會，根據相關公開資訊，質疑民進黨政府為了「大內宣」，大手筆投入預算經費提供政府標案給媒體，總體得標金額最多的前三名，分別為公視、三立、民視，總計約57億973萬元，在統計的45家媒體中，前3名媒體得標金額的總和就佔了總金額的50%。

王育敏表示，蔡政府投入數位媒體廣告經費也大幅增加，顯然蔡政府為了美化施政，花錢不手軟，國民黨呼籲立法院下會期審查中央政府總預算，應該嚴格監督，讓人民的納稅錢花在刀口上，而非僅是做宣傳政府的美化工作。

依據媒體統計，蔡英文政府執政的2016年5月20日至2020年6月期間，提供了媒體破百億、約113億元的標案，且民進黨執政的中央與地方政府提供的標案就佔了整體的77%，超過4分之3。進一步分析，總體得標金額最多的前三名，分別為公視22億9259萬元、三立17億6347萬元、民視16億5368萬元，總計約57億973萬元，在統計的45家媒體中，前3名媒體得標金額的總和就佔了總金額的50%，與第四名華視的不到10億元，也差距甚大。顯然政府提供媒體的標案有集中特定媒體的情況，資源傾斜的結果，恐造成偏頗的宣傳效果。

國民黨表示，政府標案有一定的公開招標程序，必須經過評審機制審查，但四年來的決標結果過於集中三家特定媒體，令人感到匪夷所思！有媒體調查發現，三立得標的「行政院109年政策溝通行銷案」，評選委員除了3名行政院聘用專門委員外，居然還包括曾擔任民進黨婦女部專員、行政院長辦公室專門委員、高雄市長辦公室專員的許嘉恬，曾任Taiwan News執行副總編輯、總統府秘書長室參事、央廣總台長的邵立中，長期出現在三立政論節目的名嘴、綠色和平電台主持人林育卉，以及曾任民進黨前網路部主任的林閣雍，恐遭質疑都是「自己人」來參與評選審查。此舉完全未依照「利益迴避」原則，令人懷疑內舉不避親，獨厚特定的媒體。

國民黨也說明，統計金額中包括地方政府，但前三名的媒體中，國民黨執政縣市的標案，公視僅557萬元、三立僅1.6億元、民視僅1.1億元，跟民進黨執政的中央與地方政府相較，根本是小巫見大巫。

國民黨要求政府相關單位應該公布每項標案的評選委員人選、其背景資料以及評選內容，以昭公信，並呼籲政府標案的評審機制應由客觀、中立的相關領域學者或業界公正人士擔任，讓政府標案符合公平、公正的原則。

此外，不僅在媒體標案部分，蔡政府也在數位廣告投入鉅額經費，國民黨指出，根據今年6月份公布的《2019年台灣數位廣告統計報告》顯示，政府及公部門投入數位廣告的廣告量，2019年一年多達27.83億元，占總數位廣告量達6.07%，相較2018年，政部及公部門投入數位廣告的成長率高達64.4%。

往前推算，2018年政府及公部門投入數位廣告雖然僅16.93億元，但與前一年度(2017年)的7.61億元相較，成長率更高達124.8%。顯然受到2018年九合一大選，執政黨挫敗的影響，為了迎戰2020年總統大選，蔡政府2019年即大手筆投入27.83億元的數位廣告預算，意圖在網路上宣揚「政績」、美化執政黨候選人的「形象」。

國民黨強調，政府各單位應完整公布數位廣告預算及其計畫內容，以公開、透明的方式，讓社會大眾了解政府網路行銷的規劃與細節。國民黨並呼籲立法院下會期將審議中央政府總預算，應該針對總預算的編列與規劃內容嚴格把關，讓人民的納稅錢花在刀口上，而非僅是做宣傳政府的美化工作。