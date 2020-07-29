40公斤重肥料老農搬的動嗎？　蔡淑惠：請民進黨不要為難老農

▲國民黨台南市黨團議員蔡淑惠等人，呼籲民進黨政府不要為難老農。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

請民進黨不要為難老農了！台南市議員蔡淑惠接受老農陳情，實施肥料實名制後，購買程序更複雜，重達40公斤1袋的肥料，讓老農「傷筋動骨」，她請駝著背滿臉風霜85歲老農和兒子現身說法。

台南市議員洪玉鳳、蔡育輝和李中岑也出面聲援，國際油價狂跌，進口肥料怎會狂缺，請民進黨延續國民黨好的政策，肥料改小包裝，補助直接扣，價差不可轉嫁給農友，市政府應行文農會，不要為了業績強迫農友把補助換不需要的物品，更請民進黨不要把375減租的農友當空氣，剝奪他們購買肥料的資格。

步履蹣跚、滿臉風霜、駝著背，長期務農導致手指變形85歲的老農陳阿公，一生奉獻給台灣農業，在孝順兒子陪同下，推著一包淨重達40公斤的肥料，進入台南市議會，參加蔡淑惠、洪玉鳳、蔡育輝、李中岑聯合召開的記者會現場，請民進黨不要再為難老農了！

兒子代替老爸發言，陳先生說，他從事裝潢工作，每個禮拜一到禮拜四，都會幫父母搬肥料，因為1袋40公斤的肥料真的很重，老父母已經搬不動了，現在連他拿都很吃力，他連續建議農會改小包裝，都沒有獲得回應，而且40公斤肥料補助40元，他們原期望能像以前一樣直接扣款，可是這筆補助卻要求他們買些不實際的沙拉油、殺蟲劑，一瓶沙拉油老人家可能大半年都用不完，成了老農們的負擔。

蔡淑惠指出，肥料實名登記真的帶給農友很大困擾，聽到陳老先生家人的陳情感慨很深，40公斤的肥料這是1個怎樣的重量？現場20多歲的攝影記者自告奮勇試拿，記者也直呼重，年輕人都拿不動，老人怎麼拿的動，根據統計，全國農友約50多萬人，平均年紀約62歲，民進黨為何要為難這些畢生積蓄都存農會的老農。

洪玉鳳說，民進黨執政所有政策都是化簡單為繁雜，民進黨想要號召新農返鄉，沒有老農的經驗傳承分享，比如肥料如何作用、比例如何累積，新農如何接棒，1包肥料重達40公斤較老農如何搬，環保局都知道將有機肥小包裝，民進黨應調整政策，否則事倍功半。

李中岑表示，安南區耕作人口多，青農沒增加幾位，老農仍是耕作主幹，7、80歲老農，如果孩子不在家誰幫忙？現在最大問題是375減租的農友，當年承諾重於一切，很多沒實質登記只有口頭，所以實施實名制後，這些實際從事耕作的農友礙於證明買不到「肥料」，服務處接獲好多陳情。



蔡育輝指出，他年輕時開過卡車幫忙父親的貨運公司搬運肥料，以前肥料充足，農友下訂農會服務到家，現在卻買不到肥料，在他選立委期間，農友都是抓著他陳情請他想辦法，肥料缺貨民進黨歸咎於進口成本高，現在國際油價直直落，為何肥料還是缺貨，更讓他不解的是，375減租農友以前都買的到肥料，民進黨為何現在把他們當空氣，連補助都不直接扣，蕭規為何不能曹隨，民進黨的作法簡直跟共產黨一樣。台南市政府農業局蘇科長則說，這全由農糧署統籌調配，肥料是根據耕作面積計算。

蔡淑惠要求台南市政府正式行文農會，請不要為了業績要求農友將補助款拿來買不必要的物品，更請體恤老農，把40公斤的肥料改為25公斤小包裝，40公斤連蔡育輝議員都無法從地面上拿起，為何還要為難老農？

・從嬰幼兒到熟男熟女全部適用