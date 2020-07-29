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桃園翁雨中巡菜園摔溝圳　家屬等不到人急報警...滿身泥濘獲救

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▲桃園市平鎮區高齡92歲吉姓老農28日下午到菜園巡視，適逢大雨卻遲未返家，警方後來在距離菜園2公里處溝圳尋獲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市平鎮區高齡92歲吉姓老農28日下午到菜園巡視，適逢大雨卻遲未返家，警方在距離菜園2公里處溝圳尋獲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市高齡92歲吉姓老農28日下午去菜園巡視，但遲至天黑仍未返家，家人擔心大雨滂沱下可能發生危險報警協尋，平鎮警方動員大批警力搜尋，結果在距離其菜園2公里處溝圳裡發現老農倒臥其中，滿身泥濘無力起身，員警趕緊護送老農至派出所，通知家人已安全尋獲，吉姓老農對於自己為何會跌坐在泥濘溝圳完全沒有記憶，所幸並未受傷，家人對警方及時尋獲感謝不已。

平鎮警分局建安派出所所長劉偉成指出，家住平鎮區平東路的92歲的吉姓老農，28日下午3時許向家人表示，因快下大雨，趕去菜園收成農作，但天黑了仍未返家，家人在菜園附近尋找未果，趕緊向警方報案失蹤，擔心年事已高的吉姓老農發生意外，請警方幫忙協尋。

▲桃園市平鎮區高齡92歲吉姓老農28日下午到菜園巡視，適逢大雨卻遲未返家，警方後來在距離菜園2公里處溝圳尋獲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市平鎮區高齡92歲吉姓老農滿身泥濘被尋獲，坐在派出所內休息。（圖／記者沈繼昌翻攝）

建安派出所獲報後動員全派出所警力，以吉姓老農住家為中心展開地毯式搜索，最後在2公里外的圳溝草叢中發現其身影，吉姓老農滿身泥濘坐倒在圳溝中，因體力不濟無力起身，員警趕緊查看其狀況，確認並無外傷後趕緊護送吉姓老翁返回派出所。

經過短暫休息後，確認吉姓老農身體無明顯外傷，但老農對於自己為何走失過程完全沒有記憶，也搞不清楚為何會滿身泥濘坐倒在溝圳中，吉姓老翁兒子趕到派出所看見父親安然無恙，頻頻向警方道謝，感謝警方在最短時間內找到父親。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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