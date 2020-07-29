　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

新北、雲林都做到　2022完成政院「班班有冷氣」政策桃園能嗎

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園市議會進行市府專案報告，議員們關切「班班有冷氣」政策。（圖／翻攝市議會網路）

▲市議員林政賢關切「班班有冷氣」政策，未來龐大的電費如何支付？（圖／翻攝市議會網路）

記者楊淑媛／桃園報導

氣候異常，高溫影響教學，行政院長蘇貞昌允諾2022年全台各國中小「班班有冷氣」，讓師生有舒適上課環境，桃園市能做到嗎？桃園市議會29日進行市府專案報告，「班班有冷氣」政策，受到議員們關切。市議員林政賢關切未來龐大的電費如何支付？舒翠玲議員則指出，裝冷氣容易，但老舊校舍的電力管線改善工程才是最大的問題？▲桃園市議會進行市府專案報告，議員們關切「班班有冷氣」政策。（圖／翻攝市議會網路）

▲舒翠玲議員指出，裝冷氣容易，但老舊校舍的電力管線改善工程才是最大的問題？(圖／翻攝市議會網路）

蔡永芳議員則指出，全球球暖化，我們一直鼓勵節能減碳教育，班班加裝冷氣後，如果電費全部都由政府支出的話，他擔心在使用者不需付費下，是否造成用電量更大，有違節能政策；議員牛煦庭說，「班班有冷氣」全台已有兩個縣市做到，分別是新北市和雲林縣，雲林縣的全年的總預算都不如教育局的一個局處預算，為何雲林能，桃園不能？▲桃園市議會進行市府專案報告，議員們關切「班班有冷氣」政策。（圖／翻攝市議會網路）

▲議員牛煦庭說，「班班有冷氣」新北市和雲林縣已做到。（圖／翻攝市議會網路）

林政賢、黃婉如、劉勝銓、陳美梅、林俐玲等議員表示，桃園市從2019年起推動「班班有冷氣」，市長鄭文燦表示，會在三至五年內達標，如今蘇院長提出2022年都要做到，詢問教育局長林明裕看法？ 林明裕表示，他對蘇院長講的話，從來沒有懷疑過，桃園市會全力配合政院的這項政策，2022年「班班有冷氣」政策「使命必達」。▲桃園市議會進行市府專案報告，議員們關切「班班有冷氣」政策。（圖／翻攝市議會網路）

▲蔡永芳議員認為，班班加裝後，電費全部由政府支出，擔心造成用電量更大。（圖／翻攝市議會網路）

而對於日後各中小學的龐大電費由誰支出問題，是向家長收取？或政府補貼？以及弱勢家庭的孩子要不要繳納冷氣費用，林明裕局長表示，市府將進一步研議。蔡永芳議員表示，台東蘭嶼因中小學校都裝冷氣，達悟族的小朋友在冷氣房待久了，以前不怕熱，現在都變成非常怕熱？而桃園山地區的復興區上巴陵海抜高，氣候涼爽，質疑該地區的學校有必要加裝冷氣？

・如果外出只能帶一條保養品，就是它了

ET快訊
影／赴北榮陪伴李登輝6小時　曾文惠緩步憔悴返回翠山莊
客庄券查詢「一片空白」13分！358萬人擠網頁超當　從這裡查
一滴血惹怒刺青男：小孩不是我的！　醫曝「綠帽時間」：當兵
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

明年底動工！彰化第一棟社會住宅　將興建12樓266戶

40公斤重肥料老農搬的動嗎？　蔡淑惠：請民進黨不要為難老農

雲林縣「雲東旅遊路線」夯　企業贈消防警備車提升山區救援效率 

新北、雲林都做到　2022完成政院「班班有冷氣」政策桃園能嗎

國外女網友誆稱來台見面請男子匯款代墊機票　行員發現報警阻詐

迎接國旅爆發潮　雲林+花蓮推出互惠旅遊安心玩

1964年東京奧運聖火傳遞員邱坤煇　獲選中市模範父親

迎報復性出遊商機　雲林飯店業者推精緻西餐Semi Buffet

便利旅客及早規劃行程　台鐵局最新訂、退票規則出爐

台東大目釋迦運送更便利　太麻里貫穿富山、金崙產業道路完工

雞排店老闆關心一句「怎麼晚到」　外送員當街怒譙：被撞死你負責！

《我的婆婆》鍾欣凌見許傑輝、小甜甜出國　超酸曝內心話：你們2個就好好去死

騎士綠燈剛起步與左轉汽車碰撞　「直行車是對的」...副駕：他騎很快

王瞳鬆口「可能下一秒就登記」　艾成單身證準備好..家人很祝福

墾丁「最美風景」比基尼騎士們　長髮白皙妹正面曝光❤網友求IG

鬼鬼7個月沒工作「坐助理機車省錢」　多了時間「想談戀愛」...狂cue禾浩辰XDD

開箱「富地市場」！全國最美夜市 異國美食搭配木質系攤位像到日本

小姐妹下樓取餐遇超暖心外送員 幫注意來車、目送兩人平安進門

交往洋男友1年「突掏驗孕棒」：2個月了！　爸媽超豁達「怎麼過隨便妳」…何美傻眼

艾成、王瞳登記結婚！！　霸氣告白：我有一顆為瞳瞳捨命的心

明年底動工！彰化第一棟社會住宅　將興建12樓266戶

40公斤重肥料老農搬的動嗎？　蔡淑惠：請民進黨不要為難老農

雲林縣「雲東旅遊路線」夯　企業贈消防警備車提升山區救援效率 

新北、雲林都做到　2022完成政院「班班有冷氣」政策桃園能嗎

國外女網友誆稱來台見面請男子匯款代墊機票　行員發現報警阻詐

迎接國旅爆發潮　雲林+花蓮推出互惠旅遊安心玩

1964年東京奧運聖火傳遞員邱坤煇　獲選中市模範父親

迎報復性出遊商機　雲林飯店業者推精緻西餐Semi Buffet

便利旅客及早規劃行程　台鐵局最新訂、退票規則出爐

台東大目釋迦運送更便利　太麻里貫穿富山、金崙產業道路完工

不斷更新／林立敲安反超、米蘭達完成百K　3局樂天 5比4兄弟

暑假住進凱撒連鎖南部、東部旅宿　加碼住板橋高空無邊際泳池酒店999元起

賴品妤爆乳辣照太凶狠　陳玉珍決定拚了「改天穿看看」

「最後淨土」岩手也淪陷了！　日本單日暴增1133例新冠確診

被誤認是海豹？著名時尚品牌前女總裁　慘遭大白鯊咬死

日班轉夜班做一樣的事　「加薪5K」值得嗎？過來人搖頭勸退：健康無價

歐盟27國祭對港反制　陸駐歐使團：已提出嚴正交涉

女神主播挑戰「3米高跳水」　腿軟崩潰大哭：寧願簽生死狀！

王力宏烤麵包「周杰倫也來留言」　粉絲狂喜：要合體了嗎？

國光新冠疫苗力拚提前啟動二期臨床　目標明年量產2300萬劑

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

地方熱門新聞

新竹火爆對決！騎士脫褲修竿校車司機

雲林爆血汗工廠！1天站8.5小時…吃飯也要盯機台

墾丁妹比基尼騎車爆紅！絕美正臉曝光

雙疫情夾擊啟動防疫會議　鄭文燦：整合防疫工作

貢寮卯澳灣未爆彈　軍方30日引爆

青埔新光影城推出　汽車露天電影夜

韓粉造謠郭台銘破產遭中共下逮捕令

台南女子失蹤消防人員下艇搜索未有所獲

男子疲勞駕駛撞路邊車　怪逆向停車

眾神之都再推月老代言的神級零食

小琉球塞爆　人氣麻花捲被清倉

金門大橋包商爭議　設備使用擺不平

台中推1億補助！電動機車「2方案汰換」　成長率6都第一

花蓮連續午後雷陣雨　農友：來的正是時候

更多熱門

相關新聞

桃園市議會召開臨時會、定期會99天

桃園市議會召開臨時會、定期會99天

桃園市議會第10、11次臨時會，27日正式開議，為期20天的臨時會結束後，自8月13日至10月21日，進行為期70天的定期大會，以及第12次臨時會至10月30日，全部會期長達 99天。議長邱奕勝表示，桃園各項重大建設陸續推動，人口越來越多，議員同仁出席率高，認真問政、監督市政有目共睹。

「上品豚」專案報告

「上品豚」專案報告

桃園市議會率全台之先　定期大會閉會

桃園市議會率全台之先　定期大會閉會

桃園藍營要求紓困發現金　不要酷碰券

桃園藍營要求紓困發現金　不要酷碰券

羅東鎮國中小「班班有冷氣」　夏天涼爽上課

羅東鎮國中小「班班有冷氣」　夏天涼爽上課

關鍵字：

班班有冷氣桃園市議會專案報告

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

艾力克斯13歲兒「種族歧視遭停學」

兒子腿遭踩斷直播痛哭　館長聽完對方解釋火大了　

他查動滋券合作店家超傻眼　驚見「全台迪卡儂都可用」

中籤沒？　動滋券開放網路查詢

客庄旅遊券14萬份開獎！查詢方式曝光

熊熊驚爆懷孕10週！　年底帶球嫁

西施失聯2周直覺遇害　父：醜一點就好了

瘦子身後的短髮妹太正！神網友搜出IG啦

網紅CEO買9000萬內湖豪宅

蕭亞軒突拋震撼彈「我的人生大事要發生」

基隆女三倍券買車　機車4.3折牽回家

她買火車對號座竟有人　「大小姐」瞪10秒亮出車票尷尬了

即／網傳李登輝逝世　台聯：仍在治療中

姚黛瑋深夜「當街喇舌吸吻」闊嘴大叔

停車格變露營地　退休老師駕車住20多天

更多

最夯影音

更多
雞排店老闆關心一句「怎麼晚到」　外送員當街怒譙：被撞死你負責！

雞排店老闆關心一句「怎麼晚到」　外送員當街怒譙：被撞死你負責！
《我的婆婆》鍾欣凌見許傑輝、小甜甜出國　超酸曝內心話：你們2個就好好去死

《我的婆婆》鍾欣凌見許傑輝、小甜甜出國　超酸曝內心話：你們2個就好好去死

騎士綠燈剛起步與左轉汽車碰撞　「直行車是對的」...副駕：他騎很快

騎士綠燈剛起步與左轉汽車碰撞　「直行車是對的」...副駕：他騎很快

王瞳鬆口「可能下一秒就登記」　艾成單身證準備好..家人很祝福

王瞳鬆口「可能下一秒就登記」　艾成單身證準備好..家人很祝福

墾丁「最美風景」比基尼騎士們　長髮白皙妹正面曝光❤網友求IG

墾丁「最美風景」比基尼騎士們　長髮白皙妹正面曝光❤網友求IG

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面