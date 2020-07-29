新北、雲林都做到　2022完成政院「班班有冷氣」政策桃園能嗎

▲市議員林政賢關切「班班有冷氣」政策，未來龐大的電費如何支付？（圖／翻攝市議會網路）



記者楊淑媛／桃園報導

氣候異常，高溫影響教學，行政院長蘇貞昌允諾2022年全台各國中小「班班有冷氣」，讓師生有舒適上課環境，桃園市能做到嗎？桃園市議會29日進行市府專案報告，「班班有冷氣」政策，受到議員們關切。市議員林政賢關切未來龐大的電費如何支付？舒翠玲議員則指出，裝冷氣容易，但老舊校舍的電力管線改善工程才是最大的問題？

▲舒翠玲議員指出，裝冷氣容易，但老舊校舍的電力管線改善工程才是最大的問題？(圖／翻攝市議會網路）

蔡永芳議員則指出，全球球暖化，我們一直鼓勵節能減碳教育，班班加裝冷氣後，如果電費全部都由政府支出的話，他擔心在使用者不需付費下，是否造成用電量更大，有違節能政策；議員牛煦庭說，「班班有冷氣」全台已有兩個縣市做到，分別是新北市和雲林縣，雲林縣的全年的總預算都不如教育局的一個局處預算，為何雲林能，桃園不能？

▲議員牛煦庭說，「班班有冷氣」新北市和雲林縣已做到。（圖／翻攝市議會網路）

林政賢、黃婉如、劉勝銓、陳美梅、林俐玲等議員表示，桃園市從2019年起推動「班班有冷氣」，市長鄭文燦表示，會在三至五年內達標，如今蘇院長提出2022年都要做到，詢問教育局長林明裕看法？ 林明裕表示，他對蘇院長講的話，從來沒有懷疑過，桃園市會全力配合政院的這項政策，2022年「班班有冷氣」政策「使命必達」。

▲蔡永芳議員認為，班班加裝後，電費全部由政府支出，擔心造成用電量更大。（圖／翻攝市議會網路）

而對於日後各中小學的龐大電費由誰支出問題，是向家長收取？或政府補貼？以及弱勢家庭的孩子要不要繳納冷氣費用，林明裕局長表示，市府將進一步研議。蔡永芳議員表示，台東蘭嶼因中小學校都裝冷氣，達悟族的小朋友在冷氣房待久了，以前不怕熱，現在都變成非常怕熱？而桃園山地區的復興區上巴陵海抜高，氣候涼爽，質疑該地區的學校有必要加裝冷氣？

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