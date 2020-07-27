　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

開議了　桃園市議會召開臨時會、定期大會長達99天

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園市議會召開臨時會、定期大會長達 99天。（圖／市議會提供）

▲桃園市議會議長邱奕勝宣布，即日起召開臨時會、定期大會長達 99天。（圖／市議會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議會第10、11次臨時會，27日正式開議，為期20天的臨時會結束後，自8月13日至10月21日，進行為期70天的定期大會，以及第12次臨時會至10月30日，全部會期長達99天。議長邱奕勝表示，桃園各項重大建設陸續推動，人口越來越多，議員同仁出席率高，認真問政、監督市政有目共睹。

▲桃園市議會召開臨時會、定期大會長達 99天。（圖／市議會提供）

▲桃園市議會議長邱奕勝宣布，即日起召開臨時會、定期大會長達 99天。（圖／市議會提供）

議長邱奕勝表示，下半年度臨時會議程有「桃園市政府專案報告」、「審查桃園市108年度總決算」等；其中即將於7月29日展開的專案報告計有69案，含括建設、交通、教育、社福、文化、為民服務等類別，議員們透過專案報告為民發聲，深入瞭解市政的推展及進度；定期會議程包含「市長施政報告」、「各局處工作報告」、「市政總質詢」，以及下半年度會期的重頭戲「審查桃園市110年度總預算」。

▲桃園市議會召開臨時會、定期大會長達 99天。（圖／市議會提供）

▲桃園市審計處處長張漢卿拜會議長邱奕勝。（圖／市議會提供）

審計部桃園市審計處處長張漢卿亦於27日，率相關同仁至議會拜會議長邱奕勝，親自將2019年度桃園市總決算審核報告送交議會，邱議長並與審計處張處長就桃園市財政現況等相關議題交換意見，希望審計處能夠與議會攜手共同為桃園市財政把關，為桃園市民爭取最大福祉。

・解決痘痘肌、敏感泛紅問題
・蠟黃、抗老都能搞定

ET快訊
「泳池壓男童入水」被痛罵　警官爸千字文告白：指控太沉重
退休師駕「百萬露營車」霸住20天　大雪山遊樂區停車格慘變營地
快訊／威力彩31.7億獎號出爐！一注中這7碼帶走「史上最高獎
威力彩集資抱走32億怎麼分錢？　避稅撇步曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

開議了　桃園市議會召開臨時會、定期大會長達99天

漁船船員遭魚鏢刺傷手肘「有倒刺難拔除」　海巡馳援接駁送醫

女子險中網路假交友真詐騙老梗　警銀及時攔阻被騙110多萬元

台南市有地疑遭長期遭占用違法使用　市府：將調查釐清

臉書驚見振興券買笑氣「買二送一」廣告　桃市議員：笑死多少人政府才會重視？

視遺孤如孫子　台中95歲老榮民固定捐退休俸助學

環球科大+豐喜食品為7名幸福大使職訓　攜手「圓夢庇護」 

「阿昌哥」遇上阿昌！3分鐘完售6大箱衛生紙　員工自己自足兼顧獨居老人　

2確診本土登革熱都在同里　桃園「社區感染」8人呈陽性反應

台東縣府結合監理站前往部落文健站宣導　守護高齡者行安全

神編曲！84歲奶奶翻唱韓團歌曲　「耗油來碟」狂洗腦百萬網：鬼才

歐陽娜娜《明日之子》投同情票　結果出爐後悔了！突喊卡「重新錄？」

牛奶「沒準備再與ENERGY合體」　曝男團時期..曾為女友脫隊工作

黑貓準備睡覺！豬隊友失手關櫃　「分割尾巴」半空顫抖...網：好痛R

男子玩「75公尺長室內溜滑梯」　2秒後狂飆國罵！網笑：聲歷其境

郎朗送自己的訂製抱枕給老婆　吉娜愛死狂親「這個好啊！！」

別誤會！天蠍座超真性情不心機 真的愛記仇？擅長記得細微小事

施柏宇看《精神病》被徐睿知圈粉惹　聽聞《想見你》翻拍：可以期待一下

鄧倫為隊友衝第一！「徒手爬繩索」　Man度爆發…楊冪一臉崇拜：好厲害

免出國！她推馬祖西莒私房祕境 賞世界唯二奇景「方塊海」超壯觀

開議了　桃園市議會召開臨時會、定期大會長達99天

漁船船員遭魚鏢刺傷手肘「有倒刺難拔除」　海巡馳援接駁送醫

女子險中網路假交友真詐騙老梗　警銀及時攔阻被騙110多萬元

台南市有地疑遭長期遭占用違法使用　市府：將調查釐清

臉書驚見振興券買笑氣「買二送一」廣告　桃市議員：笑死多少人政府才會重視？

視遺孤如孫子　台中95歲老榮民固定捐退休俸助學

環球科大+豐喜食品為7名幸福大使職訓　攜手「圓夢庇護」 

「阿昌哥」遇上阿昌！3分鐘完售6大箱衛生紙　員工自己自足兼顧獨居老人　

2確診本土登革熱都在同里　桃園「社區感染」8人呈陽性反應

台東縣府結合監理站前往部落文健站宣導　守護高齡者行安全

快訊／彰化大村變電所「電桶爆炸」　近1000用戶停電

3台舊式冷氣！她一看帳單嚇歪　網友透露：這夠我吹一年了！

唯一海選青少棒選手赴日留學計畫　第三屆報名啟動

後防疫時代防疫商品　創客自製USB迷你殺菌盒　

「泳池壓男童入水」被萬人痛罵　警官爸千字文告白：指控太沉重

下毒謀殺只是個開始！《翻供》追出驚人幕後　結局大反轉

快訊／川普身邊的白宮國安顧問　確診染新冠病毒！

運動後頭痛別輕忽！若伴隨5症狀快就醫...可能是腦出血

男神真的駕到！瘦子翻牌親回私訊...粉絲嗨翻：不是機器人吧？

開議了　桃園市議會召開臨時會、定期大會長達99天

玩台灣！日本短裙妹買珍奶上捷運 他捕捉「吸下去」邪惡瞬間網全歪樓

地方熱門新聞

新竹火爆對決！騎士脫褲修竿校車司機

失蹤2天　慢飛天使小慧找到了

小琉球塞爆　人氣麻花捲被清倉

2確診本土登革熱都同里　桃園加強防治

石門草里漁港打造垂釣天堂

開出頭彩　「辣妹」收188萬紅包

領走20億威力彩！台南中年男身分曝光

直升機救親哥！鄉長夫人辱衛生所　蘭嶼女醫打臉

台1線通霄段車禍　2車3人全送醫

桃市確診　第3例本土登革熱個案　

龍蝦洞潛水客體力不支　呼救命藍鯨號秒救援

台南市有地疑遭長期遭占用違法使用

台中「香蕉新樂園」重新開幕

鵝鑾鼻海域船員遭魚鏢刺傷　海巡馳援接駁送醫

更多熱門

相關新聞

全國首座梯田生態公園　7/19桃園啟用

全國首座梯田生態公園　7/19桃園啟用

全國首座梯田生態公園19日於桃園正式啟用！市府配合期作水稻，當天有農夫割稻、掌草捆草體驗，以及街藝大會串、戲沙尋寶趣、露天蚊子電影等琳瑯滿目活動，從白天到夜晚整個梯田生態公園都熱鬧滾滾，近午還將發送限量600份的割稻飯湯慶啟用，喜送市民朋友分享，議長邱奕勝於臉書Po出此一活動訊息，歡迎市民朋友來逗鬧。

桃園市議會率全台之先　定期大會閉會

桃園市議會率全台之先　定期大會閉會

桃園藍營要求紓困發現金　不要酷碰券

桃園藍營要求紓困發現金　不要酷碰券

桃園幫陸續下台　議員質疑「卡燦」

桃園幫陸續下台　議員質疑「卡燦」

接任議會總召　陳治文感謝一個人

接任議會總召　陳治文感謝一個人

關鍵字：

桃園市議會定期大會議長邱奕勝

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

「池塘鬼屋」存在20年成死角　居民憂心登革熱

日本爆乳頭群聚感染　醫生：台灣可能也有

快訊／潘瑋柏宣布結婚：我有了共度下半生的另一半

館長直播掩面淚崩：如果爸爸能幫你痛

威力彩31億獎號出爐　史上最高獎金來了

方向燈只閃3下！歐系車「變換車道遭檢舉19次」挨罰5.7萬

何美「突掏驗孕棒」：2個月了！

吳亦凡終於剪掉長髮！整頭染綠往後梳…粉絲暴動：太太太帥　

威力彩飆31億！台彩曝2生肖中頭獎機率最高

威力彩買氣夯到爆！　台彩緊急上修頭獎金額至31.7億

主子熟睡被穿娃娃鞋　牠醒來反應笑翻網

13歲起整型100次！網紅「整到不能上學」追夢選秀

威力彩包牌中獎率曝！下期56%開出頭獎

即／林口男PO文：我砍死家人　警速上門求證

搭公車忘戴口罩！司機一舉動暖哭萬人

更多

最夯影音

更多
神編曲！84歲奶奶翻唱韓團歌曲　「耗油來碟」狂洗腦百萬網：鬼才

神編曲！84歲奶奶翻唱韓團歌曲　「耗油來碟」狂洗腦百萬網：鬼才
歐陽娜娜《明日之子》投同情票　結果出爐後悔了！突喊卡「重新錄？」

歐陽娜娜《明日之子》投同情票　結果出爐後悔了！突喊卡「重新錄？」

牛奶「沒準備再與ENERGY合體」　曝男團時期..曾為女友脫隊工作

牛奶「沒準備再與ENERGY合體」　曝男團時期..曾為女友脫隊工作

黑貓準備睡覺！豬隊友失手關櫃　「分割尾巴」半空顫抖...網：好痛R

黑貓準備睡覺！豬隊友失手關櫃　「分割尾巴」半空顫抖...網：好痛R

男子玩「75公尺長室內溜滑梯」　2秒後狂飆國罵！網笑：聲歷其境

男子玩「75公尺長室內溜滑梯」　2秒後狂飆國罵！網笑：聲歷其境

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面