開議了　桃園市議會召開臨時會、定期大會長達99天

▲桃園市議會議長邱奕勝宣布，即日起召開臨時會、定期大會長達 99天。（圖／市議會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議會第10、11次臨時會，27日正式開議，為期20天的臨時會結束後，自8月13日至10月21日，進行為期70天的定期大會，以及第12次臨時會至10月30日，全部會期長達99天。議長邱奕勝表示，桃園各項重大建設陸續推動，人口越來越多，議員同仁出席率高，認真問政、監督市政有目共睹。

▲桃園市議會議長邱奕勝宣布，即日起召開臨時會、定期大會長達 99天。（圖／市議會提供）



議長邱奕勝表示，下半年度臨時會議程有「桃園市政府專案報告」、「審查桃園市108年度總決算」等；其中即將於7月29日展開的專案報告計有69案，含括建設、交通、教育、社福、文化、為民服務等類別，議員們透過專案報告為民發聲，深入瞭解市政的推展及進度；定期會議程包含「市長施政報告」、「各局處工作報告」、「市政總質詢」，以及下半年度會期的重頭戲「審查桃園市110年度總預算」。

▲桃園市審計處處長張漢卿拜會議長邱奕勝。（圖／市議會提供）

審計部桃園市審計處處長張漢卿亦於27日，率相關同仁至議會拜會議長邱奕勝，親自將2019年度桃園市總決算審核報告送交議會，邱議長並與審計處張處長就桃園市財政現況等相關議題交換意見，希望審計處能夠與議會攜手共同為桃園市財政把關，為桃園市民爭取最大福祉。

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