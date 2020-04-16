桃園市議會國民黨團要求「紓困發現金」　不要「酷碰券」

▲國民黨立院黨團總召林為洲表示，紓困要快、要公平、要排富，並且「發現金」！（圖／廖帝權提供）

記者楊淑媛／桃園報導

紓困要快、要公平、要排富，並且「發現金」！桃園市議會國民黨團16日舉辦「紓困發現金、防疫要口罩」記者會，國民黨立院黨團總召林為洲特地從台北趕來聲援，強烈要求民進黨政府比照歐美先進國家「紓困發現金」做法，讓民眾「看得到、吃得到」，而非限制種種的「酷碰券」，同時每天每人一個口罩，真正照顧人民。

桃園市議會國民黨團總召林政賢說明黨團立場，主張紓困要發現金，不要用酷碰券，現在民不聊生，很多人借錢度日，貸款付不出來，百業蕭條，建議要與美國、英國、新加坡、香港等先進國家一樣發放現金，用這種方式才是「看得到、吃得到」。另外，每天只要一個口罩，這種要求過份嗎？有能力作口罩外交卻沒能力照顧百姓！

執行長徐玉樹認為，目前疫情嚴重，所有行業、產業陸續出現倒閉潮，很多員工面臨失業，他們還要繳納房貸及車貸，發行酷碰券根本緩不濟急，現在最需要的是現金，才能解決大部分失業勞工的問題，建議政府，一定要苦民所苦，在排富的原則之下，發放現金，解決燃眉之急。

黃敬平舉出民進黨為了刺激消費提振經濟景氣，發行夜市抵用券的失敗案例，主因就是限制重重，政府在設計酷碰券時，與夜市抵用券一樣，還是有目的性、限制性及門檻性的消費，為了能夠提振消費及經濟景氣，與其用隔靴搔癢的酷碰券，不如直接發現金，大家看得到、、拿得到、吃得到，解決很多生活上的問題。

▲桃園市議會國民黨團舉辦「紓困發現金、防疫要口罩」記者會。（圖／廖帝權提供）

立院國民黨團總召林為洲表示，立法院這兩天正在審查紓困2.0條例，擴大紓困振興預算，從原來的600億擴大到1兆500億元，但國民黨、民進黨版本有很大不同。

國民黨版本，依照家戶所得級距分成5級發放現金，只要在家戶所得240萬元以內，每戶發放金額從6000元到兩萬元不等，總共998億元，可嘉惠全台1700萬人，但民進黨版本只能嘉惠全台300萬人左右，還設定各種條件，總金額數達到1035億元。

林為洲批評，民進黨版本必須透過工會、公司申請很麻煩，到現在為止還沒有人真正領到，同時還會「掛一漏萬」原本失業的人未必領得到，國民黨版本，根據排富原則，不用申請，不會有漏洞。他呼籲民進黨政府、行政院聽到人民的聲音，「我們要排富，我們要口罩，我們要排富發現金」。

桃園市議會國民黨團今日在市議會與其他21個縣市，同步舉辦「紓困發現金、防疫要口罩」記者會，國民黨立院黨團總召林為洲特地從台北趕來聲援，出席成員包括黨團總召林政賢、副召集人李柏坊、陳瑛、執行長徐玉樹及黨籍市議員林正峰、劉茂群、林昭賢、褚春來、張桂綿、徐其萬、黃婉如、陳美梅、舒翠玲、王仙蓮、黃敬平、陳萬得。

►我沒有遲到，是時間遲到了！