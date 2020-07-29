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新竹市109學年校長就職　林智堅期勉教育工作「三不一要」

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▲新竹市長林智堅今出席109學年度校長就職典禮。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅今出席109學年度校長就職典禮。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

暑假後將迎來新學年，新竹市109年學年度將有8位新任校長、1位續任校長及1位續任幼兒園園長，另外，虎林國中校長鄭明谷、華德福實驗學校王美珍校長退休，新竹市長林智堅今出席109學年度校長就職典禮時強調，期望每位上任校長都能遵守「三不一要」，絕不營私舞弊、絕不包庇隱匿、絕不鋪張浪費，將孩子利益置於個人利益之上，杜絕校園憾事再次發生，給孩子安全受教環境。

新竹市教育處今舉辦109學年度校（園）長就職典禮，新竹市長林智堅市長致詞時強調，「為師不在展現權力，而是照亮學生價值」，作為校長應該思考讓每孩子有更好受教權利，將學校環境升級。

林智堅也說，今年竹市教育界發生遺憾事件，讓他非常自責難過，為避免任何遺憾再次發生，他語重心長叮囑每一位校長應嚴守「三不一要」，絕不營私舞弊、絕不包庇隱匿、不要鋪張浪費，希望校長切記並以身作則，老師們也同樣遵守，才能讓家長放心，也給孩子更安全受教環境，並將孩子利益置於個人利益之上，學校需求應該以學生為出發點，請校長老師一定要嚴守並身體力行。

新竹市109年學年度校長們也分享就任與退休心得，華德福實驗學校退休校長王美珍說，「當校長初衷就是希望接住需要幫助的孩子」，新竹華德福實驗學校曾有名轉學生，情緒不穩且常常自傷，一回學生情緒爆炸後她默默陪伴，才首次聽到孩子親口說，在歷經最愛他的爺爺過世後他的害怕無助，很想死掉去找爺爺，她也才因此啟動了適切的措施引導孩子，學生也逐漸穩定，讓是老師也是媽媽的她非常欣慰。

香山高中新任校長洪碧霜曾任國中校長7年，她認為，「生命的火花，常在意想不到卻充滿愛的指導陪伴下迸出來」，曾經她校內有一名從私校轉來的學生，因成績不好，常被前所學校老師罵垃圾，她當時反問學生，「是讀書料嗎？」學生答可以，她因此鼓勵學生，「要洗去罵名就要好好學習」，孩子在鼓勵下也下定決心，即使每天步行通勤超過1小時都能準時7點以前到校自主學習，之後如願考上新竹中學，成功翻轉過去被貼上的壞學生標籤。

新竹市109年學年度，香山高中新任校長為洪碧霜、虎林國中新任校長謝大才、三民國中新任校長為丁淑觀、培英國中新任校長為潘致惠、竹光國中新任校長為彭元豐、新科國中新任校長為林燕玲、內湖國中新任校長為劉惠芬、華德福實驗學校新任校長為張慧媛，另外，光華國中由校長宋雨親續任，新竹市立幼兒園由園長彭欣怡續任。

教育處代理處長沈靜濤表示，接下聘書代表著教育責任與使命傳承，2位續任校和8位新任校(園)長，繼續帶學校團隊，一本教育初衷為學校服務，帶好每位學生，讓孩子們習得知識，帶著希望回家，並許每所學校的學童一個快樂又豐富的學習樂園。

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