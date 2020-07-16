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高峰國小女籃創紀錄　奪全國小學籃球錦標賽乙組冠軍

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▲高峰國小女籃隊拿下隊史上第一座冠軍獎盃。（圖／新竹市政府提供）

▲高峰國小女籃隊拿下隊史上第一座冠軍獎盃。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

高峰國小女籃隊日前在2020全國國民小學籃球錦標賽五年級女子乙組，拿下隊史上第一座冠軍獎盃。對於全年級僅有三十幾位女生，堅持不選才，只要孩子願意參加球隊、願意練習，年紀與身材明顯弱勢，首次挺進乙組女籃全國賽的高峰國小而言，幾乎是創造了奇蹟。新竹市長林智堅對於小球員的表現非常讚賞，並表示新竹市三級籃球培訓已逐步完善，希望更多熱愛籃球的孩子能夠加入。

新竹市政府教育處表示，高峰女籃隊從分組賽就以三連勝分組第一之姿進入複賽，4強賽面對來勢洶洶的北市溪口國小，順利的以27比12擊敗對手進入冠亞軍賽，最終與新北莒光國小展開拉鋸戰，驚險的以23比22，一分之差奪下冠軍。

教育處代理處長沈靜濤指出，高峰女籃創立至今八個年頭，堅持不選才，只要孩子願意參加球隊，就願意練習，雖然一個年級僅有三十幾位女生，年紀與身材明顯弱勢，但高峰女籃要帶給孩子不是球技，而是「以小搏大」、「永不放棄」的人生態度，在創隊教練孫達德先生的義務指導下，高峰女籃從曾經被80:1大筆分落敗的球隊，蛻變成奪下冠軍的強隊。

高峰國小校長劉向欣表示，感謝新代教育基金會及新竹市府政府補助訓練及參賽經費，在學務主任胡齊隆以及高峰家長會的支持下，讓球隊發展無後顧之憂，雖然我們的選手身高不如人，就蹲得比別人更低，不放棄每一次得分機會、掌握每一次抄截時機、爭搶每一顆籃板、撲搶每一顆即將出界的球，場場比賽關關難過關關過。

教育處表示，今年的賽事雖然深受疫情的干擾延至7月9日開打，但高峰女籃隊在陳寬榮、林昱德、劉振偉及温至帆老師組成的教練團隊努力之下，克服疫情的因素，全心投入練習，表現卓越。比賽時面對人高馬大的對手，小球員無所畏懼，雙方戰況膠著互有拉鋸，最終以1分之差逆轉戰局，高峰女籃以全勝的戰績勇奪2020全國國民小學籃球錦標賽乙組五年級女子組冠軍。

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