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109年全中運落幕 竹市健兒獲11金戰果豐碩

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▲富禮國中射箭隊在全中運獲得好成績。（圖/新竹市政府提供）

▲富禮國中射箭隊在全中運獲得好成績。（圖/新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

為期6天的109年全國中等學校運動會在屏東熱情陽光下畫下圓滿句點，新竹市選手不畏天氣炎熱，戰到最後一刻，共榮獲11金10銀13銅的佳績，較去年增加3金，表現相當優異，顯示竹市扎根基層運動有成，新竹市長林智堅表示，將持續推動基層運動發展，希望選手們能夠更加努力在各體育領域上發光發熱。

本次賽會成德高中堪稱最大贏家，在田徑及拳擊項目共奪下7金3銀4銅的成績，其中黃威誠選手過去一直未能在全國賽事站上頒獎臺，但今年他就囊括了新北市青年盃、臺北市青年盃的鐵餅雙料金牌，延續好手感，全中運更是摘下高男組鐵餅金牌。

「手心手背都是肉。」三民國中網球專任運動教練蔡佩捷表示，陳鈺蕓及林立心二位選手實力相當，在個人賽時靠著平日苦練出來的球技，一路過關斬將、雙雙進入冠亞軍賽，上演「網」內互打的戲碼，最終陳鈺蕓技高一籌拿下金牌，這也是本市網球項目的首面金牌，創下歷史最佳成績，同時也是本屆賽事新竹市代表隊的第一面金牌。

新竹市政府教育處代理處長沈靜濤則表示，新竹市積極推動體育業務，市府非常重視基層運動選手培訓與扎根，除了積極投入資源改善體育設施外，也依據各項目所需增聘專任運動教練、補助各項比賽參賽經費及獲獎獎勵金、強化四級培訓制度等，要成為運動選手最堅強的後盾，並期待新竹市選手能在明年的賽事中，奪下更多獎牌。

教育處表示，新竹市所獲得的11金10銀13銅成績中，其中拳擊項目表現相當亮眼，共獲得4金3銀2銅的佳績、田徑也不惶多讓跑回3金1銀4銅的成績；這是選手與教練不放棄的堅持信念、超越自我，努力成果的累積，也期盼教練與選手更加精進，未來在更大舞台發光發熱。市府會持續深耕體育，改善體育設施改善，提供適合運動的環境。

11面金牌選手分別是：
三民國中-陳鈺蕓(國女組網球單打)
培英國中-廖祐菲(國女組游泳100公尺自由式)
成德高中-黃威誠(高男組田徑鐵餅)
成德高中-朱禎祥(高男組田徑110公尺跨欄)
成德高中-王妤瑄(國女組拳擊第四量級)
成德高中-黃于庭(高女組拳擊第四量級)
成德高中-潘辰威(高男組拳擊第十量級)
成德高中-黃冠群(高男組拳擊第七量級)
新竹高商-蔡薰毅(高男組射箭個人賽)
富禮國中-林嘉妤、鄔旻之、蔡穎萱(國女組射箭團體)
成德高中-陳翊旼、朱禎祥、黃左軍、張育誠(高男組田徑4x100公尺接力)

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