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新竹市首位奧運選手教練　射箭國手林詩嘉返鄉任教

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▲新竹市長林智堅赴富禮國中參與了「一日集訓」課。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅赴富禮國中參與了「一日集訓」課。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

傳承奧運戰力！竹市「土生土長」的奧運國手林詩嘉2016年首次參與奧運，就拿下銅牌一戰成名，近期新竹市政府聘請林詩嘉擔任射箭巡迴教練，成為竹市首位奧運選手教練。今（15）日新竹市長林智堅赴富禮國中親發聘書，參與了「一日集訓」課，體驗選手們的辛苦，他也談起初見林詩嘉時辛苦練習射箭的時光，如今成奧運級教練光榮返鄉，培育下一代奧運國手，更讓富禮國中成為名符其實的射箭國手搖籃，市府也成功爭取到中央4千萬補助，將帶給選手更好的訓練場地。

今日活動由蘇思蘋示範30公尺射箭揭開序幕，精準的箭法讓全場驚呼，接著讓「新同學」林智堅體驗「射箭小學堂」，解說奧運射箭比賽標準距離是70公尺、靶心其實是黃色而非紅色等知識，現場學生也向教練林詩嘉請教如何在比賽時克服緊張，林詩嘉則說「相信教練、相信自己、正常表現」，最後林智堅市長也體驗拿弓箭，驚呼「真的很重」，佩服選手們的熱情與毅力。

林智堅回憶起第一次見到林詩嘉時，射箭隊那段辛苦的時光，後來出國爭光、大家一起在府內開視訊看比賽，最終奪得奧運銅牌，回國時舉辦的歡迎盛會。林智堅市長提到，林詩嘉是竹市土生土長、由倪大智教練一手培育的國手，如今林詩嘉回來接棒，是非常有意義的世代傳承。

林智堅表示，新竹市重視射箭基礎教育，有從國小到大學完善的四級培訓制度，除了有優秀的教練，也成功爭取4千萬中央補助，將在富禮國中興建「專業級」射箭場，讓新竹有更多孩子能學習射箭，代表台灣在全世界拿下好成績。

教育處表示，富禮國中射箭隊已有15年歷史，有「射箭國手搖籃」之稱。2016年由國家隊倪大智教練帶領富禮國中射箭隊首屆選手林詩嘉及譚雅婷，勇奪巴西里約奧運女子團體銅牌，是台灣及新竹市的驕傲，也吸引更多年輕好手加入富禮射箭團隊。未來，預計運用體育署及市府的4千萬補助款，在富禮國中新增2個射箭場，有16個完整射程70米的靶位。

教育處說明，射箭是竹市體育的重點項目，從香山和大庄國小、富禮和三民國中、香山高中和新竹高商、到清華大學，提供完整且優異的「四級培訓」課程，讓孩子接受最完善、扎實的射箭教育。

教育處表示，富禮國中射箭隊歷經蔡慧嬌校長創隊、宋隆文校長持續推動、以及現任涂靜娟校長的積極爭取，還有企業贊助及計畫經費補助，讓射箭戰績光芒四射。除了林詩嘉今（109）年自清大運科所畢業並返回母校擔任射箭教練。射箭隊的蘇思蘋，於2016年代表國家參加土耳其世界盃室內射箭錦標賽，榮獲青年女子組個人金牌、團體銀牌；射箭隊的陽亞蓉2017年代表國家參加韓國首爾國際青年射箭邀請賽，榮獲女子團體金牌，她們今年都今年通過甄審進入清華大學運動科學系，成為富禮射箭隊與清大合作四級培育計畫的首屆運科系學生！

林詩嘉教練說，小六時因緣際會，踏上射箭這條路。從國中開始參加全中運及各項全國賽獲得多項佳績，開始嶄露頭角，過程中的身心勞累，都咬牙撐過，堅持為自己的選擇負責到底，從未想過放棄射箭。終於在民國97年第一次當選射箭國手，代表國家參加世界青少年射箭錦標賽，並榮獲個人銀牌、團體銅牌佳績。

身經百戰的林詩嘉教練，從小征戰無數，她深信「最大的失敗是放棄，最大的敵人是自己」。她感謝新竹市政府及體育署的支持，現今漸漸從選手身分轉為射箭專任運動教練，延續對射箭的熱情，期許自己能為家鄉培育出更多優秀選手。

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