「誰家走失藍和尚」警透過村辦公室廣播系統+PO臉書　助失主迅速領回鸚鵡 　

▲屏東縣枋寮警分局石光派出所警員方思涵透過村辦公室廣播系統讓「藍和尚」快速回到失主懷抱 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣佳冬鄉一位鄉民撿到一隻「藍和尚鸚鵡」，送交派出所，員警研判應該是附近飼主走失，連絡轄內4個村村長透過廣播系統廣播，並照片上傳在地臉書社群，有好幾位民眾前來認領，經比照均不合，期間擔心鸚鵡挨餓，還詢問養過鸚鵡最的友人後，餵牠吃沒有籽的水果及白米，最後邱姓飼主終於出面領回，讓找了超過10小時的女飼主鬆了一口氣，一再感謝警方熱心協助。

▲藍和尚。

日前有一位佳冬鄉民在住處鐵皮屋頂撿到一隻鸚鵡，送交枋寮警分局石光派出所，警員方思涵的查詢發現這隻鸚鵡品種為「藍和尚」，研判鸚鵡離家後不會飛行太遠，應該是附近住家飼養，隨即請石光、玉光、萬建及昌隆四村的村長協助廣播尋鳥，並由熱心村民張孟偉將鸚鵡圖片上傳臉書社團佳冬廣播讚。

村長廣播後，陸續有走失鸚鵡的民眾前來認領「藍和尚」，但經比對腳環及特徵均不符，最後邱姓女主人在臉書社團上認出愛鳥並趕往派出所，除腳環數字吻合外還指出「藍和尚」的翅膀有斷羽特徵，尋懷愛鳥超過10小時的女主人開心地將「藍和尚」捧在手上，並讚賞女警的熱心協助。

枋寮分局分局長黃國源肯定石光所員警以同理心角度讓鸚鵡迅速回到飼主懷抱，值得同仁學習。

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