遊客擠爆小琉球　交通違規爆增！警會同監理站稽查開出百張罰單　

▲屏東縣東港警分局會同監理站在小琉球取締交通違規，籲民眾遵守交通規則，以免被罰 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

暑假期間，屏東縣小琉球湧入大批戲水遊客，屏東縣東港警分局為改善小琉球當地旅遊交通安全問題，連日來會同監理機關人員，針對琉球鄉內白砂碼頭周遭及中山路段等易肇事路段，規劃聯合稽查勤務，加強取締騎乘機車未戴安全帽、違規停車及小貨車違規載客等行為，已開出近百張罰單，籲請民眾遵守交通規則，確保安全。

▲▼取締未戴安全帽。

進入暑假，加上連日來高溫，小琉球湧入大批戲水遊客，其中有不少遊客騎乘機車未戴安全帽，碼頭周遭有違規停車亂象，甚至有業者為招攬生意，將自小貨車後方改裝成有遮陽頂棚，車斗兩邊加裝長板凳供遊客乘坐，並以條狀欄杆防止遊客掉落，明顯有安全疑慮，為確保遊客出門平安旅遊，屏東監理站與東港警方針對琉球旅遊交通安全進行取締執法，以期改善當地居民及遊客「行」的安全。

東港警分局長謝政憲表示，因國內疫情控制得宜，解封後大量遊客利用暑假期間舉家出遊，呼籲前往小琉球旅遊的民眾，為了自身行車安全，騎乘機車應戴安全帽，紅色標線切勿違規停車，警方執法亦不分地域，將持續加強交通宣導及取締，共同維護小琉球友善安全的交通環境。

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