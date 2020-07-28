早餐店老闆李明長轉行種絲瓜　口味甜美通路商青睞

▲原開早餐店的屏東縣新園鄉農友李明長轉行種絲瓜，清爽可口，通路商喜愛 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

原開早餐店的屏東縣新園鄉農友李明長，10年前轉行種絲瓜，4分地的絲瓜園分兩區域分批栽種，幾乎全年都有收成，其中種植高雄4號短型瓜直均勻，供應通路及行口，價格比一般高。

42歲李明長說，開早餐店時就會利用下午時間到田裏種瓜，由於從小在農村長大，對於種田並不陌生，只是一般人都種苦瓜較多，他選擇較好種的絲瓜入門，因絲瓜需花時間授粉及一大早採收，就把早餐店結束專心種絲瓜。

除絲瓜外，他也租了2公頃多種水稻及紅豆，也從事代噴業工作。而一般絲瓜開3次花，第一次因用人工授粉，後續就能引來蜜蜂授粉，適當肥培管理及疏瓜，把枯枝落葉清除，搭設施栽種，採果期將近2個月，當第一階段收成時，另一塊地開始栽種，產期錯開，每天一早即開始採收，平均一天產量約200公斤，最高可達500公斤。

他利用蔬果套防止碰撞，並申請Qr code，瓜型圓柱均勻口味甜美，安全健康，不少通路商指定採購。農糧署南區分署長姚志旺推薦李明長種的絲瓜，尤其夏天吃瓜特別清爽可口，值得消費者多食用。

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