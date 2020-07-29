屏東少女離家會網友不接電話...母急求救！警耐心溝通問出行蹤

▲屏東縣潮州警察分局中山路派出所陳子吉、張閔雄 成功幫黃姓婦人找到失聯女兒，讓她很感激，圖潮州警分局外觀。（圖／潮州警方提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣一名17歲少女離家出走，母親遍尋不著相當著急，求助潮州警方，警方撥了她手機10多次，她才接聽，表示與網友會面，要其母及警方不必擔心，警方傳達其母思女焦慮心情，她才說出人在台南市麻豆區，潮警央求南警協助，找到她帶回派出所，連絡其母北上接回。

潮州警察分局中山路派出所陳子吉、張閔雄日前執行20至22時巡邏勤務時，遇到1名40歲的黃姓婦人請求警方協助，黃婦指17歲女兒離家出走，遍尋不著，打女兒手機也沒有回應，不知女兒發生甚麼事，心裡很著急。

警方協助黃婦持續撥打其女手機，經撥打十數通電話後其女才接起手機；少女表示自己只是出來跟網友見面，要母親以及警方不用擔心，但不願意透露自己所在的位置以及行蹤。

警方苦口婆心與其溝通許久，並向少女傳達其母非常著急並關心後，明女才卸下心防告知警方目前人在台南市麻豆區民族路上，警方一面與其通話、一面通報麻豆派出所前往現場查看，順利將她帶回麻豆派出所，黃女連忙向警方感謝幫忙尋回愛女，並立即趕往麻豆派出所帶回女兒。

潮州警方呼籲，家中子女如有經常性翹家或聊天情形，家長應多付出耐心與關懷，以溝通理解代替指責，並與校方、警方建立良好的聯繫管道，遇有失聯情形應儘速向當地派出所報案，並務必提供完整資料，以利協尋工作。

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