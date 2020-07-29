　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

屏東少女離家會網友不接電話...母急求救！警耐心溝通問出行蹤

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲屏東縣潮州警察分局中山路派出所陳子吉、張閔雄 成功幫黃姓婦人找到失聯女兒，讓她很感激，圖潮州警分局外觀。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣潮州警察分局中山路派出所陳子吉、張閔雄 成功幫黃姓婦人找到失聯女兒，讓她很感激，圖潮州警分局外觀。（圖／潮州警方提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣一名17歲少女離家出走，母親遍尋不著相當著急，求助潮州警方，警方撥了她手機10多次，她才接聽，表示與網友會面，要其母及警方不必擔心，警方傳達其母思女焦慮心情，她才說出人在台南市麻豆區，潮警央求南警協助，找到她帶回派出所，連絡其母北上接回。

潮州警察分局中山路派出所陳子吉、張閔雄日前執行20至22時巡邏勤務時，遇到1名40歲的黃姓婦人請求警方協助，黃婦指17歲女兒離家出走，遍尋不著，打女兒手機也沒有回應，不知女兒發生甚麼事，心裡很著急。

警方協助黃婦持續撥打其女手機，經撥打十數通電話後其女才接起手機；少女表示自己只是出來跟網友見面，要母親以及警方不用擔心，但不願意透露自己所在的位置以及行蹤。

警方苦口婆心與其溝通許久，並向少女傳達其母非常著急並關心後，明女才卸下心防告知警方目前人在台南市麻豆區民族路上，警方一面與其通話、一面通報麻豆派出所前往現場查看，順利將她帶回麻豆派出所，黃女連忙向警方感謝幫忙尋回愛女，並立即趕往麻豆派出所帶回女兒。

潮州警方呼籲，家中子女如有經常性翹家或聊天情形，家長應多付出耐心與關懷，以溝通理解代替指責，並與校方、警方建立良好的聯繫管道，遇有失聯情形應儘速向當地派出所報案，並務必提供完整資料，以利協尋工作。

► Her今天推出「鍋寶萬用氣泡水機」

►二手票券豐富你的生活

ET快訊
苗栗阿祖護1歲嬰過馬路遭白車「直衝撞飛」慘死　恐怖奪命影片曝
快訊／動滋券出包！收中獎簡訊上動滋網一查「您未中籤」
動滋券開放網路查詢　輸入身分證號馬上開獎
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

影／通霄自小客飛撞祖孫！車行老闆娘聞聲急奔　蹲地安撫「肉身護1歲女嬰」

開譙名嘴黃光芹：畜生不配做人！　韓粉「臉書萬人社團」PO文下場曝

遊客夜闖南橫山路連人帶車摔落邊坡　「夜間全路段沒路燈」警籲小心

評論「一條線」比基尼挨告　鄭丞傑感嘆：小時候被教育內褲不能露出來

已婚男警偷吃！小三囂張踹門搶人　跩嗆：他每天都跟我做…正宮心碎

時速55撞死闖紅燈推車伯　70歲女駕駛稱「他沒走斑馬線」下場出爐

奪命影像曝！護1歲嬰過馬路　79歲阿祖遭撞飛亡...她滾2圈逃死劫

快訊／名醫61字評「看內褲」　長灘島「一條線」台妹控誹謗…最新結果出爐

快訊／海科館詐貸案二審出爐！陳慶男遭改重判7年10月

勾結業者掏國庫！「千萬紓困救命金」落錢莊手中　財務黑洞恐全民買單

雞排店老闆關心一句「怎麼晚到」　外送員當街怒譙：被撞死你負責！

王瞳鬆口「可能下一秒就登記」　艾成單身證準備好..家人很祝福

《我的婆婆》鍾欣凌見許傑輝、小甜甜出國　超酸曝內心話：你們2個就好好去死

墾丁「最美風景」比基尼騎士們　長髮白皙妹正面曝光❤網友求IG

交往洋男友1年「突掏驗孕棒」：2個月了！　爸媽超豁達「怎麼過隨便妳」…何美傻眼

艾成、王瞳登記結婚！！　霸氣告白：我有一顆為瞳瞳捨命的心

騎士綠燈剛起步與左轉汽車碰撞　「直行車是對的」...副駕：他騎很快

開箱「富地市場」！全國最美夜市 異國美食搭配木質系攤位像到日本

小姐妹下樓取餐遇超暖心外送員 幫注意來車、目送兩人平安進門

鬼鬼7個月沒工作「坐助理機車省錢」　多了時間「想談戀愛」...狂cue禾浩辰XDD

影／通霄自小客飛撞祖孫！車行老闆娘聞聲急奔　蹲地安撫「肉身護1歲女嬰」

開譙名嘴黃光芹：畜生不配做人！　韓粉「臉書萬人社團」PO文下場曝

遊客夜闖南橫山路連人帶車摔落邊坡　「夜間全路段沒路燈」警籲小心

評論「一條線」比基尼挨告　鄭丞傑感嘆：小時候被教育內褲不能露出來

已婚男警偷吃！小三囂張踹門搶人　跩嗆：他每天都跟我做…正宮心碎

時速55撞死闖紅燈推車伯　70歲女駕駛稱「他沒走斑馬線」下場出爐

奪命影像曝！護1歲嬰過馬路　79歲阿祖遭撞飛亡...她滾2圈逃死劫

快訊／名醫61字評「看內褲」　長灘島「一條線」台妹控誹謗…最新結果出爐

快訊／海科館詐貸案二審出爐！陳慶男遭改重判7年10月

勾結業者掏國庫！「千萬紓困救命金」落錢莊手中　財務黑洞恐全民買單

連誇2次「鹿晗人超級好」　她爆：送隊友一人一隻新iPhone！

27歲男趕走代駕！拍片嗨喊「挑戰酒駕」　1分鐘後慘死…撞擊瞬間曝光

陌生女進KTV包廂！故意「弄翻包包」火速偷走1萬元　被抓包繼續演戲

影／通霄自小客飛撞祖孫！車行老闆娘聞聲急奔　蹲地安撫「肉身護1歲女嬰」

快訊／蔡、賴、蘇已探視完李登輝　王燕軍避談病情

每週一天台北小孩免費！兒童新樂園「小小水樂園」開幕　彩色水隧道360度噴水

大貓熊二寶妹窩媽懷裡甜睡　圓仔、團團都知道多了小寶寶

「人在屋簷下，不得不低頭。」　台積電將獨霸高階代工

王毅：美國「蠻橫無理」成秩序破壞者　呼籲理性溝通！

3隻烏龜超完美「疊羅漢」！頭部上仰+四肢伸直...展現絕佳平衡感

變態男木架梯隔窗偷窺入浴 眼前意外畫面讓他看不下去

社會熱門新聞

闖樂生療養院探險　4網紅遭法院判刑

分手談不攏！她慘遭男友重摔載回家性侵

苗栗「嬤推孫」過馬路！她被汽車猛撞亡

長太正遭嫉妒　嫩妹遭「剮刑」臉一片片被割下

西施失聯2周直覺遇害　父：醜一點就好了

高雄總圖爆偷拍！少男自慰片全PO網　警急介入調查

老翁闖紅燈撞死　家屬：為何不閃

一條線比基尼照瘋傳　名醫61字註解

社區公廁傳槍響　保全驚見男自戕

包尿布、插尿管仍被侵犯　她摔成半癱慘遇狼志工

她援交見「超巨」網友後悔了　逃跑不成遭「堅挺」虐待

方向燈只閃3下！歐系車「變換車道遭檢舉19次」挨罰5.7萬

沒錢產檢！台南男載孕妻撬兌幣機

衛生局女員工「身體像玩偶」！1539字還原暴行

更多熱門

相關新聞

比基尼辣妹不戴安全帽慘了！警卯起來開出百張罰單

比基尼辣妹不戴安全帽慘了！警卯起來開出百張罰單

暑假期間，屏東縣小琉球湧入大批戲水遊客，屏東縣東港警分局為改善小琉球當地旅遊交通安全問題，連日來會同監理機關人員，針對琉球鄉內白砂碼頭周遭及中山路段等易肇事路段，規劃聯合稽查勤務，加強取締騎乘機車未戴安全帽、違規停車及小貨車違規載客等行為，已開出近百張罰單，籲請民眾遵守交通規則，確保安全。

她遭歹徒綁架「逼付390萬贖金」　破門瞬間尷尬了

她遭歹徒綁架「逼付390萬贖金」　破門瞬間尷尬了

李明長轉行種絲瓜　口味甜美消費者喜愛　

李明長轉行種絲瓜　口味甜美消費者喜愛　

少年手機掉落計程車　潮州警30分內找回

少年手機掉落計程車　潮州警30分內找回

韓妞最愛用的熱賣氣墊粉餅Top 5

韓妞最愛用的熱賣氣墊粉餅Top 5

關鍵字：

屏東潮州網友少女離家

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

艾力克斯13歲兒「種族歧視遭停學」

即／網傳李登輝逝世　台聯：仍在治療中

蕭亞軒突拋震撼彈「我的人生大事要發生」

熊熊驚爆懷孕10週！　年底帶球嫁

他查動滋券合作店家超傻眼　驚見「全台迪卡儂都可用」

瘦子身後的短髮妹太正！神網友搜出IG啦

網紅CEO買9000萬內湖豪宅

周揚青公開對話！曝復合羅志祥真相

姚黛瑋深夜「當街喇舌吸吻」闊嘴大叔

闖樂生療養院探險　4網紅遭法院判刑

停車格變露營地　退休老師駕車住20多天

分手談不攏！她慘遭男友重摔載回家性侵

苗栗「嬤推孫」過馬路！她被汽車猛撞亡

基隆女三倍券買車　機車4.3折牽回家

她買火車對號座竟有人　「大小姐」瞪10秒亮出車票尷尬了

更多

最夯影音

更多
雞排店老闆關心一句「怎麼晚到」　外送員當街怒譙：被撞死你負責！

雞排店老闆關心一句「怎麼晚到」　外送員當街怒譙：被撞死你負責！
王瞳鬆口「可能下一秒就登記」　艾成單身證準備好..家人很祝福

王瞳鬆口「可能下一秒就登記」　艾成單身證準備好..家人很祝福

《我的婆婆》鍾欣凌見許傑輝、小甜甜出國　超酸曝內心話：你們2個就好好去死

《我的婆婆》鍾欣凌見許傑輝、小甜甜出國　超酸曝內心話：你們2個就好好去死

墾丁「最美風景」比基尼騎士們　長髮白皙妹正面曝光❤網友求IG

墾丁「最美風景」比基尼騎士們　長髮白皙妹正面曝光❤網友求IG

交往洋男友1年「突掏驗孕棒」：2個月了！　爸媽超豁達「怎麼過隨便妳」…何美傻眼

交往洋男友1年「突掏驗孕棒」：2個月了！　爸媽超豁達「怎麼過隨便妳」…何美傻眼

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面