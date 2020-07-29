屏東狂男亂砸車...藍波刀再撂倒2人躺血泊　警搜出「免死金牌」

記者陳崑福／屏東報導

屏東市勝利路與大同北路28日深夜有人受傷流血倒地，傳出發生槍擊案，轄區的屏東警分局獲報出動快打部隊前往處理，發現係兩名男子發生行車糾紛，其中一位吳姓男子返回車內拿出預藏尖刀，造成兩名男子受傷，警方到場迅速將他逮獲，在他車內另查獲咖啡包等物，訊後依傷害等罪嫌送辦。

▲屏東市28日深夜發生街頭行車糾紛，警方到場逮獲嫌犯 。（圖／翻攝屏東小鎮資訊）

▲查獲作案工具。

屏東警分局崇蘭派出所於昨天深夜23時38分許，接獲轄內屏東市勝利路與大同北路有人打架受傷流血，警方立即啟動快打部隊趕赴現場後發現一名40多歲鄭姓男子及一名20多歲吳姓男子受傷流血，旁邊另站著一名吳姓男子，研判是傷害罪嫌現行犯，隨即壓制、逮捕該男子，並通知救護人員到場分別將兩名傷者送醫。

警方初步調查，雙方並不相識，係疑似行車糾紛產生衝突，並非槍擊案件，經查20多歲的吳姓嫌犯，疑似精神恍惚狀態，衝突過程中後返回其車上拿出刀械劃傷對方，導致對方手、腳3處受傷，現場發現一把短刀，並在吳男駕駛車輛及身體發現車內有咖啡包毒品2包，將進一步釐清行兇男子是否精神恍惚而隨意砸車，傷者送醫後並無大礙。訊後依傷害、毀損、違反毒品危害防制條例等罪嫌送辦。

屏東警分局表示，警方除當場逮捕涉案男子釐清案情後依法究辦。呼籲民眾遇有突發事件應冷靜面對，勿用非法暴力行為處理，或盡速撥打110專線報案由警方到場處理，避免衍生無謂傷害、吃上官司。

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