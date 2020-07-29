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「14萬張客庄券」20分鐘搞定！抽籤場地超樸素...網讚：真客家精神

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▲▼客庄券抽籤。（圖／翻攝自Facebook／客家委員會）

▲客庄券抽籤。（圖／翻攝自Facebook／客家委員會）

實習記者周依儒／綜合報導

客委會今（29）日抽出第二階段的「浪漫客庄券」，中午由副主委鍾孔炤以「亂數抽獎系統」抽出14萬幸運兒。不過相較於先前的藝FUN券、動滋券和農遊券，客庄券僅花了不到20分鐘就全數抽完，抽籤的場地和前兩者相比之下，也顯得樸素許多，就連數量都只有14萬份，讓許多網友大喊「果然是客家精神！」

▲▼客庄旅遊券開獎直播。（圖／翻攝自客委會）

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▲一鍵抽出客庄旅遊券。（圖／翻攝自客委會）

由於客庄券數量較少，僅有14萬份，因此在今日上午僅花不到20分鐘的時間就全數抽完。有網友就在PTT上詢問，「客庄券是不是真的很客家？」他表示，客委會抽客庄券就像在自家會議室一樣，擺了一台投影機由副主委鍾孔炤一鍵抽獎，一切都超級陽春，到底是落實客家精神？還是被昨天的體育署嚇到了？

▲▼文化部藝FUN券抽獎。（圖／翻攝自Facebook／文化部）

▲文化部藝FUN券抽獎。（圖／翻攝自Facebook／文化部）

相比之下，由文化部發行200萬份的藝FUN券有專屬的舞台背板、抽籤道具、數字背板、電視畫面，甚至請了黃子佼和行政院政務委員唐鳳及文化部長李永得來到現場一同參與。而教育部體育署發行的400萬份動滋券則更豪華，不但有超大舞台、演講桌、專屬抽籤道具、超大螢幕等等，現場還邀請了已取得東京奧運的4位國手，包括射擊呂紹全、桌球鄭怡靜、拳擊陳念琴、游泳王冠閎，一同參與直播。

▲▼ 參與動滋券抽籤之奧運國手由左至右游泳王冠閎、拳擊陳念琴、桌球鄭怡靜、射擊呂紹全。（圖／體育署提供）

▲ 參與動滋券抽籤之奧運國手由左至右游泳王冠閎、拳擊陳念琴、桌球鄭怡靜、射擊呂紹全。（圖／體育署提供）

對此許多網友也表示，「果然是客家券」、「真客家精神」、「不愧是客家券」、「是不是被昨天體育署嚇到了」、「其他券搞噱頭而已啦」、「本來就該簡單做事」、「搞不懂抽個籤有什麼好花大錢」、「像客庄券這樣抽才正常」、「隨便啦反正都抽不到我」等等。

客委會發放14萬份新台幣800元的「浪漫客庄券」，根據統計，截止昨晚共有358萬5310人參與登記，但僅有14萬民眾能獲獎，獲獎率不到4%。客委會指出，民眾今（29）日下午5時將收到獲獎簡訊，若沒有收到簡訊的民眾也不要緊張，晚上7時可上網查詢最後抽籤結果，請民眾不用緊張，只要在使用前領取成功即可。

客委會也提醒，從8月1日起，民眾即可持電子票券至全台11個縣市70個客家文化重點發展區計超過4,000家「浪漫客庄遊指定店」消費使用，各店家訊息可於Line活動專區查詢，歡迎民眾結合振興三倍券等一起使用，結帳時只需打開票券掃描QRcode，每消費滿100元即可折抵1張，最高可一次折抵800元。

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