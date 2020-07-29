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醫憂「疫情海嘯就在眼前」 　陳時中：短期邊境不會再有放寬動作

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記者洪巧藍／台北報導

國內7月以來已經有20例新冠肺炎境外移入病例，有醫師憂心，面對周邊國家疫情大海嘯，只要還有人入境，台灣不可能置身事外，但是看著國人口罩配戴情況持續鬆懈，很是悲觀。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（29）日表示，現在外在形式比當時還要嚴峻，邊境上短期不會再放寬，持續觀察世界各國發展再做決定。

▲0729疾管署指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

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中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學PO文指出，國際疫情持續升溫，而更要擔心的是泰籍移工返泰確診，不排除為台灣本土感染。但觀察到民眾「幾乎回到正常生活」，除了大眾運輸工具、醫院有較多人戴口罩外，其餘室外、人潮擁擠處戴口罩比例越來越低，「變成只有少數人戴口罩的誇張現況」。

陳時中今（29）日記者會中特別說明，「大家常講說海嘯來襲，我是知道這海嘯是有，但還不至於到來襲的情況。」過去六週全球確診人數增加一倍，病例接近1千7百萬人，且有68萬人死亡，都是相當嚴峻的情況。

指揮中心一再呼籲大家要力行防疫新生活，生活可以放鬆一點，事實上本土我們認為是安全的不過防微杜漸，把帶口罩勤洗手個人健康行為保持跟安全距離的維持，都是非常重要且很基本的事情，只要把這些做好相信在國內要有進期大量社區傳播可能性會降到最低。

陳時中也提到，國內在3月中至4月初出現大量境外移入病例，20天左右總計有300多例，但是當時國際疫情卻沒有現在嚴重，提醒大家一定要提高警覺，他也強調，現在外在形式比當時還要嚴峻，「邊境上短期不會再放寬」會持續觀察世界各國發展再做決定。

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