引爆直播主之亂！連千毅一審遭「重囚7年」　律師葉銘進回應了

▲連千毅委任律師葉銘進。（圖／ETtoday資料照）

記者黃子倩／高雄報導

引爆直播主之亂的連千毅，涉嫌和一名寵物店老闆鄭又仁相互挑釁報復被逮，檢方認定連千毅指使手下砸店鬥毆，今年1月連與手下等共27人遭起訴10項罪名，高雄地院29日下午審結，連千毅遭依組織犯罪判刑3年6月、槍持有可發射子彈具殺傷力之槍枝判刑4年，合併判囚7年。對此，連千毅的委任律師葉銘進以「尊重法院的判決，等收到判決書之後，再研究是否提起上訴」簡短回應，也就是說連千毅儘管遭到重判，但仍不一定會上訴。

根據高雄地院的宣判結果，連千毅遭判6項罪名，包括組織犯罪判刑3年6月、持有可發射子彈具殺傷力之槍枝4年、剝奪他人行動自由5個月、2項強制罪分別判4個月、55天以及毀損罪6個月，合併應執行8年55天，但其中1年55天刑期可易科罰金42萬元，應定執行刑7年。而與連千毅互相挑釁的寵物店老闆鄭又仁，則遭法官依恐嚇罪判處6個月，可易科罰金。高雄地方法院庭長楊國祥指出，連千毅不可易科罰金刑期7年確實屬於「中上刑度」。

值得一提的是，除了連千毅遭到「重判」以外，他的死對頭「大仁哥」鄭又仁被依恐嚇危害安全罪，判處有期徒刑6個月，得易科罰金，以一天1000元來算，花18萬就可以換取自由，而連千毅的老大，也就是太陽會的謝育全，他和連千毅一同主持、參與天道盟太陽會高雄分會，判刑也比連千毅輕，共判3年10個月併科罰金10萬元。

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