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環保署署長：明年完成所有污染農地整治　「有效監控」一定要抓到兇手

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▲▼環保署署長張子敬。（圖／環保署提供）

▲2020土水跨域技術產學發表暨技術媒合會，首度展出「偷排剋星」樹脂縮時膠囊。（圖／環保署提供）

記者許展溢／台北報導

環保署今（29日）舉辦「2020土水跨域技術產學發表暨技術媒合會」，其中首度展出「偷排剋星」樹脂縮時膠囊，「客製修復」全方位污染藥劑等。環保署署長張子敬透露，明年目標要完成所有污染農地的整治，只要發生污染，一定要抓到兇手。

環保署說明，本次發表會為讓民眾親自體驗技術成果，特別展出3類6項具模場試驗成功案例，包括調查類由台灣大學教授張尊國團隊研發「偷排剋星-樹脂縮時膠囊」，污染熱區無所遁形，及交通大學教授張良正團隊研發「三維光纖掃描系統」，水文地質一掃全貌。藥劑類由中山大學教授高志明團隊研發「全方位污染修復藥劑」，環境友善節能減碳，及中央大學教授陳師慶團隊研發「本土高效型菌劑」，高效脫氯解決場址問題。整治類為崑山科技大學教授吳庭年團隊研發「綠色電解設備」，節電長效整治最佳選擇，和中興大學教授張書奇團隊研發「複合型藥劑及環保多孔濾材」，快速降解含氯達無毒性、污土高效轉型多孔材。

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▲▼環保署署長張子敬。（圖／環保署提供）

▲對於未來目標，張子敬說，明年將完成所有污染農地的整治。（圖／環保署提供）

環保署署長張子敬提到，相較空污、水污、廢棄物等環境議題，土水整治較晚受到重視，如1987年「鎘米事件」重金屬污染農地，當時只能把米燒掉、把土地圍起來，可說是一籌莫展，後續又有更複雜且傷害勞工的RCA污染事件，才喚起台灣展開修法，直到2000年完成《土壤及地下水污染整治法》終於有了管制工具與機制、訂出污染標準，並成立土污基金以推動防制、整治。

張子敬指出，農地的土壤污染大多僅在表層，相對來說還算簡單，但工廠、工業區造成的污染涉及重金屬、化學、含氯有機物等，甚至已經影響到地下水，環保署不斷尋求徹底解決的方法，而從國外引進技術不一定完全適合台灣，因此推動國內學界自行研發，至今已投入新台幣2.9億元鼓勵研究，並完成262案污染整治及調查技術研發工作，獲取23項專利及5項技術移轉洽談等豐碩技術研究成果，估計每年創造2.03億市場效益，帶動230~350人次就業機會。

對於未來目標，張子敬說，明年將完成所有污染農地的整治，將來農地污染防制的重點放在「有效監控」，若發生污染「一定要找到兇手！」。另外，預訂明年科研模場專案經費再提高至5千萬元，達「厚植學研，碩果產業」目標。

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