爽中500元動滋券「可買運彩嗎」　官網竟無選項！彩券行解答：不是每家都可

▲動滋券可看賽事！（示意圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

由體育署加碼的「500元動滋券」在8月1日就可進行消費，幸運兒早已摩拳擦掌列出購買清單！不少一名網友好奇想問，該券是否可購買運彩？文章貼出後，有彩券行員工解惑，可買，但不是每家都有申請，建議投注前，先詢問店家比較保險。

一名男網友在臉書《爆系知識家》透露，今（29）日上動滋券官網查詢，受到幸運之神眷顧「中籤了」，原PO也好奇直呼，「認真問一下，動滋券可以買運動彩券嗎？」

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文章曝光後，底下網友也卡位求解，「我覺得可以，因為振興券都能買樂透」、「可以吧」、「哇靠，可以買運彩？」留言串中，有內行人解答，「要看店家有沒有跟台灣運彩申請唷！不是每一家都可以用，建議購買前問問看，彩券行員工路過」。

▲博弈業無相關資訊！（圖／翻攝動滋券官網）



《ETdoay新聞雲》記者實際上動滋官網查詢，點選「運動博弈業」後，頁面卻顯示沒有找到品項，想求證客服方面卻不斷忙線中，而使用範圍包括運動場館、參加體育活動、觀賞運動賽事、購買運動用品等，沒有運彩的字眼。不過再打開台灣運彩官網，就見到動滋券可買運彩的資訊，點進去有門市地址，可供彩迷查詢。

值得注意的是，最近詐騙猖獗，粉專165反詐騙宣導指出，「昨天抽籤的『動滋券』中籤簡訊『不會有任何連結』，有超連結的簡訊千萬別點，是假的，愛注意！」

▼運彩網站表示可使用！（圖／翻攝運彩官網）

