14萬幸運兒抽出！今晚7點「客庄券」開放查詢　領獎懶人包一次看

▲客庄券已於今日中午開獎。（圖／翻攝自客委會）

記者林妤柔／綜合報導

客家委員會推出的「浪漫客庄旅遊券」已於今（29）日中午12點直播開獎，客委會將於今日5點後陸續發送中獎的簡訊通知，而今晚7點民眾可於「浪漫客庄遊」的官方網站、FB粉絲團以及LINE@官方帳號等管道查詢自己是否中獎。

中獎查詢5種管道

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1.「浪漫客庄遊」活動官網

2.「客委會浪漫客庄遊」LINE@官方帳號

3.客委會、「浪漫客庄遊」FB粉絲團

4.臺灣客家等路大街網站

5.客委會全球資訊網

客委會表示，這次一共有358萬多人開搶14萬張面值800元的「浪漫客庄旅遊券」，中獎率不到4%。民眾可於今晚7點起自行至網路查詢是否中獎。

▲下午5點將開始陸續發放簡訊通知。（圖／翻攝自客委會）

▲客庄旅遊券中獎者查詢中獎管道。（圖／翻攝自客委會）

客委會表示，中獎者領券時間為7/29至12/31。自7/29下午5至7點，身分證尾數1、2、3者可以領券；7/29下午7至9點，身分證尾數4、5、6可領券；7/29 下午9點後，身分證尾數7、8、9可領券，而7/30之後天天皆可領取。

▲客庄旅遊券中獎者領券時間。（圖／翻攝自客委會）

獲獎民眾從8月1日起，可至全國11個縣市70個客家文化重點發展區內，具稅籍的餐飲、伴手禮等零售商店及民宿業者（不包括電商、百貨、超市、超商、量販店及全國性連鎖商店）消費使用。

另外，客委會指出，原先使用旅遊券消費必須是消費者戶籍地與消費店家所在地不同，但這次參與活動民眾踴躍，已達異地消費施政目的，因此取消民眾必須前往非戶籍地客庄指定店家使用的限制。

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