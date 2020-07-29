批美國「蠻橫無理」成秩序破壞者　王毅強調：中美仍應理性溝通！

▲大陸國務委員兼外交部長王毅。（圖／取自中國大陸外交部官方網站）

記者劉亭／綜合報導

中美近日互關領事館，中國外交部長王毅28日表示，美國毫無道理對中國進行全方位打壓，行為蠻橫無禮，種種做為簡稱就是「霸道」，中方將堅決反制侵害中方正當權益的惡劣行徑，但也希望中美平等溝通交流。

根據中國外交部網站，王毅指出，美方部分政治勢力為了拉抬選情，不惜全面否認中美關係，挑釁中國的核心利益，攻擊中國人民選擇的社會制度，污衊與中國人民血肉相連的執政黨。這些行徑喪失了國與國交往最起碼的禮儀，突破了國際準則最基本的底線，是赤裸裸的強權政治，歸結起來就是「霸道」。

王毅透露，美國國務卿蓬佩奧試圖重新挑動意識形態對立，把世界引向一場新的冷戰，如果任由這種陰謀論得逞，不僅中美關係將陷入對抗的深淵，世界將陷入分裂的危機，人類的前途命運也將陷入危險的境地。

王毅批評，美國近幾年打著「美國優先」口號，一再背棄自身的國際承諾和國際義務，嚴重衝擊國際法和國際秩序。本屆美國政府退出的國際條約數量已經超過美國以往任何一屆政府，美國已經成為現行國際秩序的最大破壞者，站到了歷史潮流和國際社會的對立面。

「面對橫衝直撞、蠻橫無理的美國，中國將作出堅定而又理性的回應。」王毅說，中國從來不會主動挑起事端、始終保持最大限度的克制，關閉中國駐成都領事館也是「作出正當和必要反應」，完全符合外交慣例。

王毅最後也呼籲，中美應當理性溝通，願從中美兩國人民和世界人民共同利益出發，通過平等溝通交流，力爭維護中美關係的穩定；國際社會應當共同維護團結與合作。他說，對世界的未來仍充滿信心，因為任何倒行逆施都不得人心，也不可能持久，和平與合作必將成為時代和人民的選擇。

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