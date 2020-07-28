台灣是潛在軍事爆發點！共機頻繁現身　美媒點名美中交惡3大衝擊

▲隨著美國總統大選進入白熱化，所有人都確信美中關係只會愈來愈糟糕，尤其在貿易、科技及安全3個領域。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社北京27日綜合外電報導

美國與中國是全球最大經濟體，軍事預算高於任何國家，從高科技晶片到控制公海，兩國利益盤根錯節。美聯社分析，隨著美國大選逼近，兩國在貿易、科技、安全上，關係恐難好轉。

根據報導，美中關係持續惡化，對彼此和其他國家都構成風險。隨著美國總統大選進入白熱化，所有人都確信美中關係只會愈來愈糟糕，尤其在貿易、科技及安全3個領域。

●貿易

2018年，由於中國的科技野心及對美貿易順差，兩國爆發關稅戰，彼此都損失慘重，若談判未能平息紛爭，全球將在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）連累經濟之際，又面臨貿易下行的壓力。

美國是中國最大單一國家出口市場。中國則是美國第3大出口市場，也是美國企業在中國製造貨物及服務的巨大市場。中國對美國農產品、半導體等貨物的採購量去年下滑11.4%，但仍超過1000億美元。

根據美中貿易全國委員會（U.S.-China Business Council）資料，美國對中國的出口支撐著美國近100萬個工作機會，比2017年的高峰減少10%。

雖然中國在今年一月簽署第一階段貿易協議後，又開始採買較便宜的美國大豆，但雙方若不解決更廣泛的貿易爭議，不僅打擊到兩國出口業者，也會對其他提供原物料及零組件給中國工廠的亞洲經濟體造成傷害。

▼香港南華早報先前稱，美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer，左）與中國國務院副總理劉鶴（中），有望在8月舉行會晤。（圖／路透）

●科技

美國與中國的電信、電腦、醫療及其他科技製造業者和市場互相密切交織，蘋果（Apple）、戴爾（Dell）和惠普公司（HP）等企業仰賴中國工廠組裝多數智慧型手機、電腦及其他消費性電子產品，這些工廠又需要從美國、日本、台灣及歐洲取得處理器晶片和零組件。

美國總統川普政府阻撓中國電信巨擘華為取得美國零組件及技術等措施，可能導致供貨中斷，並使得包括矽谷企業在內的供應商損失數十億美元營收。

此外，中國也是蘋果等科技品牌的主要市場，在自有手機、醫療設備和其他領域，也逐漸成為美國競爭對手。

●安全

美國軍力長期叱吒太平洋地區，但中國現已有兩艘航空母艦及一座飛彈武器庫，一般認為對美國派駐此區的船艦及基地構成威脅。

在這個地區，軍事緊張情勢主要與南海相關，而台灣則是另一個潛在爆發點。中國揚言不惜在必要時以武力控制台灣，美國基於國內法律，須確保台灣擁有可靠防衛能力，川普政府也數度批准對台軍售。

在中國戰機比以往更加頻繁地接近台灣之際，美國政府本月稍早宣稱不承認中國在南海的多數海事主張，打破了美國過去不就主權爭議採取立場的政策。

▼美國總統川普（左）與中國國家主席習近平。（圖／路透）