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王毅拚外交　指中國疫苗將作為「全球公共產品」

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▲▼大陸國務委員兼外交部長王毅主持中阿巴尼四國外長應對新冠肺炎疫情視頻會議。（圖／取自中國大陸外交部官方網站）

▲王毅指出，中國疫苗研發完成並投入使用後，將作為全球公共產品。（圖／取自中國大陸外交部官方網站，下同）

記者陳政錄／綜合報導

面對新冠肺炎疫情在全球蔓延，本土疫情相對較海外趨緩的中國大陸繼續拚「防疫外交」。在27日舉行的中國、阿富汗、巴基斯坦和尼泊爾四國外交部長視訊會議上，中國國務委員兼外交部長王毅指出，中國疫苗研發完成並投入使用後，將作為全球公共產品，提高疫苗在三國的可及性。

該會議主題為「應對新冠肺炎疫情」，王毅就加強四國的合作提出四點倡議，包括鞏固團結抗疫共識、展開區域聯防聯控合作、增進抗疫與疫苗合作、促進疫後復蘇和經濟發展等。

▲▼大陸國務委員兼外交部長王毅主持中阿巴尼四國外長應對新冠肺炎疫情視頻會議。（圖／取自中國大陸外交部官方網站）

▲大陸國務委員兼外交部長王毅主持中阿巴尼四國外長應對新冠肺炎疫情會議。（圖／取自中國大陸外交部官方網站）

王毅指出，要加強四國溝通協調，秉持「鄰望鄰好」、「善鄰是福」理念，維護雙邊關係穩定與地區安寧，把更多精力投入到拯救生命、恢復發展的緊迫工作中去。他特別提到，個別國家將疫情政治化、病毒污名化，為了自身的政治需要不惜歪曲事實，破壞合作，最終必將被釘在歷史的恥辱柱上。

王毅認為，四國要在嚴格防疫的前提下，盡快開闢人員快捷通道、物流綠色通道，並進一步分享成功有效的防控經驗和診療技術。他說，「中國疫苗研發完成並投入使用後，將作為全球公共產品，提高疫苗在三國的可及性，幫助三國加強公共衛生體系建設。」

中國大陸外交部在公開發表的訊息中指出，在會上，四國達成五點重要共識，第一，鞏固團結抗疫共識；第二，加強聯防聯控合作；第三，攜手保障經濟民生；第四，繼續推進共建「一帶一路」；第五，支持以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，維護好發展中國家共同利益，同時打造人類命運共同體。

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