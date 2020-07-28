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台東最美海景托育資源中心　阿塱壹館推活動伴親子玩暑假

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▲▼ 台東無敵海景托育資源中心，阿塱壹館推活動伴親子玩暑假。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

▲台東無敵海景托育資源中心，阿塱壹館推活動伴親子玩暑假。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府近年來以「友善托育、社區參與」的服務模式提供本縣嬰幼兒及其家庭專業育兒服務，增加偏鄉家庭親子活動資源，引導社區家長共同重視孩子的成長品質。其中，位於全縣最南端台東縣公私協力托育資源中心大武站(阿塱壹館)，提供南迴線4個鄉鎮（太麻里鄉、金峰鄉、大武鄉及達仁鄉）社區部落親子家庭，具在地特色的托育資源服務。

▲▼ 台東無敵海景托育資源中心，阿塱壹館推活動伴親子玩暑假。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

社會處長陳淑蘭表示，台東地勢狹長，海岸線長達176公里，是全台海岸線最長的縣份，其中南迴線全長佔了62公里，除了在大武鄉建置托育資源中心大武站(阿塱壹館)，陸續以「帶著玩具到部落遊玩｣思維，迄今已在大武鄉、達仁鄉、太麻里鄉等10處原住民部落增設部落遊戲據點，由在地婦女於各據點擔任指導員陪伴家庭，並結合在地排灣族文化資源及台東大學幼教中心、台灣玩具圖書館協會，主動將社政資源及幼兒教育專業帶入難以入館使用服務的偏鄉地區，落實因地制宜幼兒照顧服務，亦創造在地婦女2度就業機會。

社會處指出，阿塱壹館於暑假期間為增加親子互動及家庭暑假有好的去處並玩得安全，分別於阿塱壹館及10處部落遊戲據點辦理多元的親子活動。7月份辦理「GIGO時間-恐龍篇」，提供家長正確的專家育兒發展資訊，讓孩子能健康快樂成長，從玩樂中發展各別潛能，發揮創新與獨立思考的能力。8月份辦理「家有小三」、「父親節卡片」系列活動，激發孩子關愛爸爸的意識，學習表達情感，及辦理「原住民童玩竹槍」，讓孩子認識原住民的傳統童玩，了解環保概念、物盡其用。

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