盛夏野外搭棚必讀！猛暑3對策，成就廢到極致的露營日

上回，我們在給露營新手的入門秘笈：六大基本配備，就能全程舒適寫意提列了露營新手該籌備的六大露營設備，從帳篷、照明到食器，涵蓋基礎的食衣住行，讓新手在露營過程中能擁有最基本的照護。這回，我們更深入露營情境，設想自己做為欲望有個肆意耍廢放空、無所事事假期的露營者，所必備的各式器物。

1.露營椅：要想鎮日躺，得兼具美型與人體工學

無論是單人或小家庭享受隨性輕鬆的假期單飛（單帳露營），或是三五好友、整個家族共同出遊的團露（團體露營），一張好露營椅是不可或缺的──它既需符合人體工學，又要有時尚美學外觀，更要輕薄好組裝，以能伴你那整日悠哉喝酒烤肉、談天看星星的美好假期，著實需要好好挑選一番。

圖片來源／NychairX

擁有「世界誇讚的日產椅子」頭銜的NychairX，今年更在50週年紀念推出了限量椅。NychairX以精密計算製作出符合人體工學的帆布椅，打破戶外椅不好坐的既定印象，再加上其極簡設計，可說每個喜愛無印良品風的露營者都該來一把。

圖片來源／Classfare

日本頂級品牌Snow Peak的野外摺疊椅「Take! Bamboo Chair」，不僅有竹、帆布元素，更有鋁製支撐，整體結構輕巧、堅固耐用，讓露營者在野外也能享有時尚美學生活。

圖片來源／Amazon

Snow Peak的「Take! Bamboo Chair」。

2.露營桌：了解自身需求，戶外首重伸縮自如

既然有椅也要有桌，無論是長形大桌乃至於邊桌，都能為露營帶來極大的便利性。挑選露營桌，必要考量使用的人數、空間等條件，以選擇適合的桌面尺寸，另外，由於到了戶外，露營桌的高度、重量與穩固度也相當重要。倘若對自身使用習慣、所攜帶的物品有足夠了解，即能從擁有各式收納、擴充配件設計的露營桌中，找到最符合自己需求的那張。

圖片來源／Coleman

美國戶外品牌Coleman以煤油燈起家，商品帶有美式休閒感，其實木蛋捲桌外型或清新或活潑，並有眾多優點──可調節高度、便於收納，又極輕量，擁有了許多戶外露營者的愛用元素。





圖片來源／Coleman

圖片來源／snow peak

如果你想帶的東西無敵多，慾望還無線延伸中，或許可以考慮snow peak的IGT框架露營餐廚系列。得以無限擴充的IGT桌，也有許多配件得以選購，能滿足各式挑剔習慣，以及什麼都要帶去露營的無底洞慾望。而其木質與金屬質感及潔美設計，更是要讓露營本身變得美好。

3.猛暑剋星：天氣熱、飛蚊擾營？善用科技對策

在擁有能讓人懶躺不移動的桌椅之後，即足以讓自己在露營地上扎根不動，誰都不能打擾你想要以最佳姿態在自然裡放鬆的心──除了太陽熱力與蚊子。縱使有天幕帳篷遮蔽，單在炎熱夏日下烤火燒肉，光想就要人汗流浹背，更別說這時還來兩隻蚊子在身邊飛舞。還好，身處高科技世代的我們，有各種變形的移動式空調，更有不同樣貌的蚊蟲殺手，等著應對這些會讓我們完美假期出現瑕疵的障礙物。

圖片來源／Sony / First Flight JP

手持型電扇能帶來的清涼感難抵酷暑，而在戶外難有冷氣伴行，只能將就吹吹又微又熱的風扇？Sony穿戴式空調Reon Pocket能透過手機app調整溫度，號稱能夠降低使用者體溫13度，只要裝入T恤背後內袋，能馬上感受到背脊一涼的感覺。

圖片來源／Sony / First Flight JP

圖片來源／plus+ more

阪和plus+ more「充電式2WAY蟲蟲殺手（MO-T001）」不僅有簡約時尚的質感，更有兩大防蚊家電功能──既能當捕蚊燈，又能當電蚊拍，輕巧好攜帶的設計，帶去露營不僅能為假期增色，滅蚊功用也為心情大大加分。

圖片來源／COCOON

奧地利 COCOON戶外露營防蟲蚊帳形貌簡雅，頂部與四周皆有鉤環方便架設使用，其細緻40D編織更為露營者帶來良好觸感體驗。

O’GLAMPING不但環境優美，獨門、獨院、獨戶的露營營位設計，更是最特別的露營體驗，讓您親鬆貼近大自然，又能享有私密與安全。同時擁有臺灣海峽與巴士海峽的美麗海景、壯闊奇美的珊瑚礁岩、原生種植物，更是天文愛好者最喜愛的觀星地點。

圖片來源／O’GLAMPING墾丁貓鼻頭露營莊園

（完整文章請看瘋設計）

買藝術、玩設計、聽課程，成為＜瘋設計會員＞，美學素養立刻Level Up!

想追蹤更多設計、藝術與生活類報導？加入＜line好友＞，帶您欣賞更多精彩創意！

※本文由瘋設計授權報導，未經同意禁止轉載。

