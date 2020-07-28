男大生騎車到一半！驚瞥地上躺了超香「三倍媳婦」　網笑炸：半年後也失效

▲原PO在地上發現「三倍媳婦」。（圖／網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

記者曾筠淇／綜合報導

不少長輩都會叮嚀，不要亂撿地上的東西，特別是紅包和錢，因為現在仍存有「冥婚」習俗。一名網友日前騎車時，忽然驚瞥地上竟有「三倍媳婦」，原本以為只是普通的信封，沒想到竟是三倍券，他擔心如果撿回家，可能就成「三倍媳婦」。網友看到照片後全笑翻，留這戲稱「照陽間的規矩，你得先要有一個媳婦，繳出去才能換三個回來」。

一名網友在「新．路上觀察學院」上發文表示，他騎車到半路時，看見地上有個信封袋，不過因為越想越不對勁，所以決定繞回去確認。想不到原PO定睛一看才發現，信封袋裡頭裝有綠色和紫色的票券，原來是時下最夯的三倍券，他擔憂的表示，如果撿回家，可能就會是「三倍媳婦」。

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不少網友看到後，紛紛留言笑稱，「三倍的婚姻啊」、「晚上會有人托夢叫你放回去」、「三倍的冥婚」、「半年無人認領，但也不能用了」、「冥婚三倍券」、「你掉的是3倍高的媳婦還是3倍重的媳婦」、「撿了一次要娶三個」。

另外，也有網友認為，三倍券的紙本背面有序號，或許可以找到失主。經記者實際致電1988後，客服人員表示，紙本背面的序號類似於新台幣的編碼，並無法知道票券所屬何人，恐怕「只能從監視器」找到失主。

經記者詢問，目前還是大學生的原PO透露，當時因為怕票券爛掉，因此先行保管，「因為是在學校撿到，但還沒時間去派出所，所以先在學校社團發問」，而後在確認過票券數目後，也順利找回失主。