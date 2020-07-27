專訪／高一生用2千條氣球做「赤龍」　放學趕工到半夜...崩潰一個月終完工

記者曾筠淇／採訪報導

「哈囉大家好！我是璽皓，目前是一位高一生。」16歲的洪璽皓雖然年紀小，卻早已是製作氣球藝術品的能手，今年他再度憑藉著精湛的手藝，花上2000條氣球打造「南海龍王－昭明」，過程中除了得扛住課業壓力，每天一放學就要趕工到半夜12時許，最終花了整整1個月完成大作，順利趕上比賽截止日期。

準備升上高二的洪璽皓在小學三年級就開始接觸氣球，當時只是因為時間多，所以才留校參加氣球社，想不到竟意外挖掘出自己的興趣。璽皓這次的參賽作品「南海龍王－昭明」使用了將近2000條的氣球製作，就連赤龍身上的鱗片和尾巴都是用氣球製成，長、寬、高都約50公分，十分精巧。

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▲南海龍王－昭明。（圖／洪璽皓提供）

璽皓在看到比賽資訊後，就立刻上網尋找素材，由於交件時間僅有1個月，因此當晚就決定要往「中國神獸」來著手，不過，他也不是做一般的青龍，而是選擇南海龍王。為了快速完成作品，他每天一下課就馬不停蹄的動工，做到半夜12時許才休息，就連假日也是不停的趕工，花了整整1個月才總算大功告成。

「要用氣球這種東西做出一個龍頭很難。」在製作過程中，難免會有遇到瓶頸的時候，即便是已經與氣球相處多年的璽皓也一樣，赤龍的「龍頭」正是他的大魔王。對璽皓來說，光是完成赤龍的骨架就已經很不容易，要用氣球來完成更是不簡單的事，不過，除了龍頭卡了2、3天才完成，其他部分因為早就想好雛形，因此完全難不倒他。

▲▼16歲的洪璽皓已是氣球藝術品的能手。（圖／洪璽皓提供）

「氣球在台灣這圈子其實不是很熱門。」對學業不甚在行的璽皓在找到自己的興趣後，也幸運獲得家人的支持，雖然台灣並不是很熱衷於氣球藝術，且如果從事這個行業，工作量也不會太穩定，但父母仍希望他能夠繼續朝自己的興趣發展，闖出屬於自己的一片天。

璽皓目前也有在開課教學，他笑稱，有一名學生與小時候的自己十分相像，因為已有氣球基礎，因此這名學生就會在上課時「大吼大叫、跑來跑去，不聽我的話，一直超前我的進度」，甚至他都還沒開始講解，對方就會趕著開做，並開心的教導其他學生，讓他相當火大，也瞬間理解以前的指導老師為何頭痛。

▲洪璽皓目前準備升上高二，曾拿下台灣盃氣球表演比賽第2名。（圖／洪璽皓提供）

「我不會把自己侷限於氣球裡面。」對璽皓而言，氣球這個行業其實很難做一輩子，因此不會只專攻單單一個領域，也會去發展其他可能性，他感性談道，「我覺得人都要有一、兩個專長，不然在職場上可能會沒什麼競爭力」。

璽皓並不是只有一個專長而已，多才多藝的他目前就讀育達高職（現為普林斯頓高中附設）表演藝術科，所以對幕後工作、舞台等也都有接觸，未來還會想考教師證，畢業後當兼職的家政老師，最愛的氣球則變為副業，他形容，「之後的人生會像是打很多的零工」。

「辛苦，但要堅持下來。」璽皓建議對氣球同樣有興趣的朋友，即便氣球在台灣不是太熱門，大部分的家長也不會太支持，甚至連工作量也很不穩定，只能靠著畢業季、開學季的布置來賺取收入，但是如果真的很喜歡，一定要「一直堅持下去」，雖然不能發大財，但仍可以靠努力來養活自己。

臉書粉專「藝氣鬥陣」目前正在舉行人氣獎的投票活動，民眾在8月5日前皆可共襄盛舉。此次活動由高雄市氣球藝術創意協會主辦，為第2屆台灣盃氣球表演比賽，將於8月9日於高雄捷運美麗島站的「光之穹頂」舉行。

▼從事氣球行業的收入較不穩定，大多只能在畢業季、開學季賺錢。（圖／洪璽皓提供）