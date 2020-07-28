　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

持三倍券或農遊券消費...水保局送「熱氣球自由飛雙人券」和千項好禮

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼優遊農村振興加碼，消費滿額抽好禮。（圖／水土保持局提供）

▲水保局表示，填寫基本資料後，即可取得抽獎資格。消費越多，中獎機率越高。（圖／水土保持局提供）

記者許展溢／台北報導

振興三倍券已上路，農委會發放限量500萬張「農遊券」，水土保持局今（28日）宣布加碼推出「好物優惠購-消費滿額抽好禮」活動，只要持振興三倍券或農遊券，至水保局活動合作業者，當日現場消費滿500元，即可獲贈一張抽獎券，有機會抽中價值1萬8千元的熱氣球自由飛雙人券，還有近千項好禮。

水保局說明，配合政府振興政策，為協助農村爭取這波商機，特別推出「優遊農村-夏日遊購送」系列活動，計有「暢遊金牌農村，親子同遊買大送小」、「農村體驗券-體驗玩到飽」、「好物優惠購-消費滿額抽好禮」等，其中「好物優惠購-消費滿額抽好禮」活動即日起正式開跑，獎品包括有熱氣球自由飛雙人券、Gopro運動攝影機、氣炸鍋、吸塵器、微波爐及農村好物等近千項好禮，只要在水保局合作的190多家業者場域消費，搭配農遊券或振興三倍券，當日消費滿500元即可獲得1張抽獎券，掃描抽獎券上的QRcode連結至活動頁面，憑券上的編號及通關碼登錄，填寫基本資料後，即可取得抽獎資格。消費越多，中獎機率越高。

▲▼ 「台灣國際熱氣球嘉年華」台東揭幕，2萬人一同見證「萬球齊飛」 。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

請繼續往下閱讀...

▲▼ 「台灣國際熱氣球嘉年華」，湧入爆多人潮一同見證「萬球齊飛」 。（圖／記者楊鈞典翻攝、主辦單位提供）

▲▼國際熱氣球嘉年華台東揭幕！「全球唯一」希望升空　隱藏球款亮相。（圖／主辦單位提供）

水保局指出，最大獎超好康，一人中獎兩人同遊，到現在最夯的台東鹿野搭乘熱氣球，感受高空冒險體驗，飽覽台東之美；建議順遊台東海端鄉的金牌農村，享有親子同遊買大送小的優惠。更多的金牌農村行程，都可以在「優遊農村~夏日遊購送」-「暢遊金牌農村，親子同遊買大送小」活動頁面找到。

水保局表示，消費滿額抽好禮活動即日起至9月30日止，抽獎券登錄至10月10日止，預計於10月14日公布中獎名單。想知道更多「優遊農村 夏日遊購送」訊息，請上「農村風情網」活動專頁，或上臉書「農村好讚」粉絲頁。

 ►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►動動手指頭！過期票券立刻爽換1.5倍東森幣

ET快訊
王瞳害他綠炸…艾成揭不離棄主因「被鬼附身」
快訊／大雷雨彈攻雙北、桃園　網嚇：在板橋以為颱風來了
小禎半年慘丟3主持棒　新節目合體胡瓜一季就收攤
獨／受刑人「拿原子筆」狂插戒護員3分鐘！　滿頭都是血
快訊／買午餐注意！　北北基等18縣市大雨特報
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台南三倍券登錄金額破2億　黃偉哲：超過20.8億考慮加碼再送1房

「台南文章牛肉湯」炸滿人潮　在地人沒吃過...曝私藏名單：要低調

上千人被欠2個月加班費！台鐵員工「不忍了」　工會：將發起連署討錢

馬來貘插畫家貼12張「說錯話系列」　陳柏惟湊一腳！網友秒笑翻：已岔氣

LIVE／新增5人皆菲律賓入境　「泰籍移工疫調最新」指揮中心14時說明

快訊／雷聲狂響！大雷雨彈攻雙北、桃園　網嚇：在板橋還以為颱風來了

持三倍券或農遊券消費...水保局送「熱氣球自由飛雙人券」和千項好禮

國人消費力僅外國客38％！國旅爆發「難救觀光業」　學者嘆：幾家歡樂幾家愁

竹山「大運發商行」開頭獎！秒變超夯打卡點　他遠從基隆南下嗨喊：沾喜氣

距紫南宮僅68m！竹山「大運發商行」氣勢旺爆　過往輝煌頭獎紀錄曝光

觀落陰看未來伴侶竟見相同紫光　在靈界飛越海洋！鳥、海豚相伴

中獎指南！威力彩31億在等你！　曝最會中獎縣市、5生肖+3星座

林志穎當妻面被問「初戀」先裝重聽ＸＤ　媽媽很緊張：名字不用講！

外送員把拔猜拳輸了獲暖心處罰　女兒轉身甜蜜一吻：工作辛苦了

潘瑋柏「有了另一半」宣布結婚了！　老婆Luna是小13歲「上海最美空姐」

【社畜時代】是來上班還是來玩的 現在工讀生素質...?｜EP.241

潘瑋柏「結婚一定會講」許諾公開　老婆Luna成出道唯一認愛對象

威力彩31億獎號出爐！　一注中這7碼帶走史上最高獎金

【社畜時代】職場自保是必須 小心賤人弄死你｜EP.257

周杰倫首開直播！「半小時斗內1億」　Live變魔術…「Mojito材料」都來了

台南三倍券登錄金額破2億　黃偉哲：超過20.8億考慮加碼再送1房

「台南文章牛肉湯」炸滿人潮　在地人沒吃過...曝私藏名單：要低調

上千人被欠2個月加班費！台鐵員工「不忍了」　工會：將發起連署討錢

馬來貘插畫家貼12張「說錯話系列」　陳柏惟湊一腳！網友秒笑翻：已岔氣

LIVE／新增5人皆菲律賓入境　「泰籍移工疫調最新」指揮中心14時說明

快訊／雷聲狂響！大雷雨彈攻雙北、桃園　網嚇：在板橋還以為颱風來了

持三倍券或農遊券消費...水保局送「熱氣球自由飛雙人券」和千項好禮

國人消費力僅外國客38％！國旅爆發「難救觀光業」　學者嘆：幾家歡樂幾家愁

竹山「大運發商行」開頭獎！秒變超夯打卡點　他遠從基隆南下嗨喊：沾喜氣

距紫南宮僅68m！竹山「大運發商行」氣勢旺爆　過往輝煌頭獎紀錄曝光

台南三倍券登錄金額破2億　黃偉哲：超過20.8億考慮加碼再送1房

不是六都！全台薪資「第二高」城市竟是這裡

《復仇者4》戲份全被刪　「鋼鐵人女兒」1年後曝真實心聲

「台南文章牛肉湯」炸滿人潮　在地人沒吃過...曝私藏名單：要低調

韓國瑜「滿天星計畫」是否延續　吳益政：支持！公務員再教育很重要

「2020年全球過半人口染疫！」他翻出30年前老報紙...驚見頭條神預言

上千人被欠2個月加班費！台鐵員工「不忍了」　工會：將發起連署討錢

馬來貘插畫家貼12張「說錯話系列」　陳柏惟湊一腳！網友秒笑翻：已岔氣

LIVE／新增5人皆菲律賓入境　「泰籍移工疫調最新」指揮中心14時說明

宜蘭補助「紙餐具回收設施」　外食族請「清、分、疊」創造乾淨環保城市

生活熱門新聞

泰移工確診！科技大廠急公告：別前往桃園

黑心海鮮流竄全台　名單有五星飯店

2天增9境外移入　醫曝「台灣誇張現況」：超級警訊！

威力彩31億2注均分！2張頭獎獎券曝光

快訊／再增5例境外移入指揮中心1400記者會說明

館長兒子「被人踩斷腳」連續3個「蛤」中斷直播

徵人剝蚵試用期30元　內行人揭：婆媽爽賺

男友吵著要她裝定位軟體！4大功能曝　過來人：超變態

停車格變露營地　退休老師駕車住20多天

確診移工北部工作地點曝！同廠員工全採樣送驗

威力彩包牌中獎率曝！下期56%開出頭獎

威力彩中7碼只能領100！他淚曝真相

當地人霸佔座位！嗆：台北鬧糧荒？

雞排店老闆關心一句　遭外送員狂罵10分鐘

更多熱門

相關新聞

基隆人砸20份三倍券...全新機車6萬騎回家

基隆人砸20份三倍券...全新機車6萬騎回家

超狂霸氣！基隆市有一名民眾拿20份振興券，共180張總共6萬元，到機車行買了一台新車，機車行老闆相當吃驚，收下這報復性的交易，研判可能是向親朋好友收購振興券三倍券，雖然很多人利用振興三倍券到全國各地旅遊景點，熱門景點都人潮爆滿，其實有很多其他的選擇。

三倍券有感？「七成三」認定振興經濟有效

三倍券有感？「七成三」認定振興經濟有效

「浪漫客庄券」今日登記最後一天

「浪漫客庄券」今日登記最後一天

王世堅槓上蘇貞昌　怒批鴨霸行為無視總統期待

王世堅槓上蘇貞昌　怒批鴨霸行為無視總統期待

三倍券申購將破1900萬人次大關　經部：可望帶動千億經濟效益

三倍券申購將破1900萬人次大關　經部：可望帶動千億經濟效益

關鍵字：

三倍券農遊券水土保持局水保局好物優惠購熱氣球優遊農村

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

泰移工確診！科技大廠急公告：別前往桃園

艾力克斯13歲兒「種族歧視遭停學」

黑心海鮮流竄全台　名單有五星飯店

何美「突掏驗孕棒」：2個月了！

即／威力彩31億2注均分　終結47連槓

2天增9境外移入　醫曝「台灣誇張現況」：超級警訊！

方向燈只閃3下！歐系車「變換車道遭檢舉19次」挨罰5.7萬

威力彩31億2注均分！2張頭獎獎券曝光

快訊／再增5例境外移入指揮中心1400記者會說明

王瞳、艾成今登記結婚！

萌妹提筆畫主子肖像　貓乖乖不動

即／新店深夜大火！夫妻奔逃她被狗咬傷

花200元中15億！得主「投注方式」曝光

瘦子身後的短髮妹太正！神網友搜出IG啦

墾丁妹比基尼騎車爆紅！絕美正臉曝光

更多

最夯影音

更多
觀落陰看未來伴侶竟見相同紫光　在靈界飛越海洋！鳥、海豚相伴

觀落陰看未來伴侶竟見相同紫光　在靈界飛越海洋！鳥、海豚相伴
中獎指南！威力彩31億在等你！　曝最會中獎縣市、5生肖+3星座

中獎指南！威力彩31億在等你！　曝最會中獎縣市、5生肖+3星座

林志穎當妻面被問「初戀」先裝重聽ＸＤ　媽媽很緊張：名字不用講！

林志穎當妻面被問「初戀」先裝重聽ＸＤ　媽媽很緊張：名字不用講！

外送員把拔猜拳輸了獲暖心處罰　女兒轉身甜蜜一吻：工作辛苦了

外送員把拔猜拳輸了獲暖心處罰　女兒轉身甜蜜一吻：工作辛苦了

潘瑋柏「有了另一半」宣布結婚了！　老婆Luna是小13歲「上海最美空姐」

潘瑋柏「有了另一半」宣布結婚了！　老婆Luna是小13歲「上海最美空姐」

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面