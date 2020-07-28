持三倍券或農遊券消費...水保局送「熱氣球自由飛雙人券」和千項好禮

▲水保局表示，填寫基本資料後，即可取得抽獎資格。消費越多，中獎機率越高。（圖／水土保持局提供）



記者許展溢／台北報導

振興三倍券已上路，農委會發放限量500萬張「農遊券」，水土保持局今（28日）宣布加碼推出「好物優惠購-消費滿額抽好禮」活動，只要持振興三倍券或農遊券，至水保局活動合作業者，當日現場消費滿500元，即可獲贈一張抽獎券，有機會抽中價值1萬8千元的熱氣球自由飛雙人券，還有近千項好禮。



水保局說明，配合政府振興政策，為協助農村爭取這波商機，特別推出「優遊農村-夏日遊購送」系列活動，計有「暢遊金牌農村，親子同遊買大送小」、「農村體驗券-體驗玩到飽」、「好物優惠購-消費滿額抽好禮」等，其中「好物優惠購-消費滿額抽好禮」活動即日起正式開跑，獎品包括有熱氣球自由飛雙人券、Gopro運動攝影機、氣炸鍋、吸塵器、微波爐及農村好物等近千項好禮，只要在水保局合作的190多家業者場域消費，搭配農遊券或振興三倍券，當日消費滿500元即可獲得1張抽獎券，掃描抽獎券上的QRcode連結至活動頁面，憑券上的編號及通關碼登錄，填寫基本資料後，即可取得抽獎資格。消費越多，中獎機率越高。

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▲▼ 「台灣國際熱氣球嘉年華」，湧入爆多人潮一同見證「萬球齊飛」 。（圖／記者楊鈞典翻攝、主辦單位提供）





水保局指出，最大獎超好康，一人中獎兩人同遊，到現在最夯的台東鹿野搭乘熱氣球，感受高空冒險體驗，飽覽台東之美；建議順遊台東海端鄉的金牌農村，享有親子同遊買大送小的優惠。更多的金牌農村行程，都可以在「優遊農村~夏日遊購送」-「暢遊金牌農村，親子同遊買大送小」活動頁面找到。

水保局表示，消費滿額抽好禮活動即日起至9月30日止，抽獎券登錄至10月10日止，預計於10月14日公布中獎名單。想知道更多「優遊農村 夏日遊購送」訊息，請上「農村風情網」活動專頁，或上臉書「農村好讚」粉絲頁。

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