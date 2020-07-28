基隆人砸20份三倍券...全新機車6萬騎回家　老闆曝：報復性一次付清

▲ 超狂霸氣！基隆機車行被「報復性消費」，顧客狠砸6萬振興三倍券買全新機車。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

超狂霸氣！基隆市有一名民眾拿20份振興券，共180張總共6萬元，到機車行買了一台新車，機車行老闆相當吃驚，收下這報復性的交易，研判可能是向親朋好友收購振興券三倍券，雖然很多人利用振興三倍券到全國各地旅遊景點，熱門景點都人潮爆滿，其實有很多其他的選擇。

一間獨立經營的機車行，日前賣出了一輛6萬元全新機車，但是顧客不是用現金、刷卡，而是一口氣拿出20份，共計180張總共6萬元的振興券三倍券支付，老闆吃驚說，一次用這麼多的振興券買機車，還真的少見，直呼被民眾用「報復性」買了新車。

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▲ 基隆機車行被顧客狠砸6萬振興三倍券買全新機車。

振興券可以一次拿出6萬元，到底怎麼收集到的，令人好奇，可能家裡人口眾多，雖然網路上傳出有人專門在收購，但是收購應該要有成本，除非折價，否則親朋好友湊的可能性較大。

機車行也不好意思問客人，猜不透客人是如何收到20組的振興三倍券，其實用三倍券買新車是很不錯的選擇，還有優惠折扺6000元到1萬2000元，買了還可以騎好多年，所以振興三倍券不一定報復在旅遊景點，購買實體的機車、家電等產品更能振興產業。

「美麗最大的祕密」

▲ 老闆吃驚說，一次用這麼多的振興券買機車，還真的少見，直呼被民眾用「報復性」買了新車。