基隆超狂婆婆身分曝！豪砸20份三倍券+3萬現金...全新機車騎回家給乖媳婦

記者郭世賢／基隆報導

超狂霸氣！基隆市有民眾拿20份振興券，共180張6萬元，到機車行買了一台全新機車，原來是一位婆婆幫媳婦買新機車，因爲是大家族，向親戚湊了20份振興三倍券，買下一台9萬多元機車，用振興券支付6萬元，現金支付3萬多元。機車老闆受訪表示，他足足花了4小時填寫好資料，拿到銀行兌換。

▲ 婆婆狠砸20份三倍券，買全新機車6萬給媳婦。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

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機車店老闆表示，日前有接到民眾一通電話詢問要買機車，可否一次付很多的振興券？老闆說，可以！付多少振興券都可以，振興券視同現金，並沒有限制。隔幾天，她跟媳婦就到店裡來買機車一次付清。

▲ 機車店老闆說：他足足花了4個小時清點整理，有錢當然要收。

位在南榮路上德新車業老闆王志偉說，之前有收過5000多元，但是一次付6萬元振興券，真的頭一次收到。老闆好奇詢問對方，怎麼會有這麼多振興券？後來才得知，這位媳婦的夫家，因是大家族親戚多，大家湊齊20份振興券共180張，合計6萬元。

王志偉說，振興券來買機車或周邊商品，都視同現金購買，另外現金購車、汰舊換新政府補助，購機車可以拿到近2萬多元。因振興券數量很多，需整理填寫相關資料、蓋章等，他足足花了4個小時清點整理。他說，雖然手續複雜些，但「有錢當然要收」不麻煩，也歡迎大家使用振興券來買機車。

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