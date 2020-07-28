　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王世堅再嗆三倍券！提「這5點」槓上蘇貞昌　鴨霸行為無視蔡英文期待

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼王世堅、蘇貞昌。（合成圖／ETtoday資料照）

▲王世堅、蘇貞昌。（合成圖／ETtoday資料照）

記者蔡文鈴／綜合報導

台北市議員王世堅不斷批評三倍券政策，認為政府為一丁點小錢跟人民計較，甚至點名行政院長蘇貞昌推行政策一意孤行，凸顯體制的荒唐。

政論節目《新聞龍捲風》27日討論三倍券成本，比馬政府時期花的還要多。對此，王世堅表示自己從三倍券被叫做振興券時，就一路反對到現在，批評政府把簡單的事情複雜化，不要再犯消費券的錯誤，一個國家裡面不能有兩貨幣，多增加防偽辨識，成本會增加。

王世堅砲轟三倍券，花這麼多錢只成就一個人，就是行政院長蘇貞昌，他自己玩得很開心、一意孤行，只是凸顯出現在行政院的荒謬，以及體制荒唐，更列出5點問題問蘇貞昌。

第一點，王世堅認為蘇貞昌「無視蔡總統三令五申地交代和期待」，且12年前蔡總統是民進黨主席的時候，就批評過消費券，並提出事情要單純化，要發放現金解決。第二點，「沒人敢和蘇貞昌講真話」，且這並不是說你多厲害，而是代表鴨霸，當鴨霸和能力不成比例時，那是非常可怕的。

第三點，「酷吏心態」，王世堅分析，三倍券從印製到兌現要花2、30億元成本，但蘇貞昌卻說，不能跟消費券比，因為物價波動現在幣值比較低，不過依照邏輯計算，民眾拿到手也才1800元，「怎麼對自己的人民這麼摳？」

第四點，王世堅說這突顯蘇貞昌「作之君，作之師的心態」，2000塊而已，不能替代性消費，要振興經濟，人民怎麼用還要你教?第五點，「行政院不相信人民沒錢，不願意紓困」，還要人民去跟銀行借，但銀行相信人民沒錢，所以不借錢，人民夾在中間很苦。

王世堅呼籲，當權者要去要體悟人民的感受，不要跟社會脫節，不然小事辦不好，人民也不會覺得你能幹大事，如果身為領導人只想到自己的支持度，還想讓人民用感恩的方式支撐，這對國家來說是悲劇。

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
花200中15億！得主「投注方式」曝　貳獎開出20個
森田買9000萬內湖豪宅「月繳25萬房貸」　科技感裝潢曝光
醫曝「穿比基尼騎車」恐釀2嚴重後果　網嚇：比生小孩還痛
彩券行一看「5年前頭獎」驚人巧合！　老闆嚇呆：撞好多號
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

自家人補刀李眉蓁抄襲　葉元之：她根本不會寫論文…應該也看不太懂

雲端最前線／胸部說涉性別歧視？李眉蓁挨轟「蓁眉品」

8/1起開放外籍人士來台就醫　林奕華：不應拿醫療成就當大外宣素材

「基隆輕軌取代台鐵」惹網怒　謝國樑批「通勤時間長」：到台北30分→1小時

幕後／藍地方擬仿晚清李鴻章拋4戰略　讓陳其邁變「少數市長」

王世堅再嗆三倍券！提「這5點」槓上蘇貞昌　鴨霸行為無視蔡英文期待

北市副市長蔡炳坤力推無圍牆博物館　用故事打造新北投、大稻埕、城中、艋舺、城南

國內疫苗至今仍未進入臨床　費鴻泰問蘇貞昌：這就是超前部署？

罷免黃捷衝破第一階！3千提議連署書31日送中選會　5大理由曝光

盧秀燕髖關節術後良好提早上班　今坐輪椅主持市政會議

觀落陰看未來伴侶竟見相同紫光　在靈界飛越海洋！鳥、海豚相伴

中獎指南！威力彩31億在等你！　曝最會中獎縣市、5生肖+3星座

林志穎當妻面被問「初戀」先裝重聽ＸＤ　媽媽很緊張：名字不用講！

潘瑋柏「有了另一半」宣布結婚了！　老婆Luna是小13歲「上海最美空姐」

外送員把拔猜拳輸了獲暖心處罰　女兒轉身甜蜜一吻：工作辛苦了

【社畜時代】是來上班還是來玩的 現在工讀生素質...?｜EP.241

【社畜時代】職場自保是必須 小心賤人弄死你｜EP.257

潘瑋柏「結婚一定會講」許諾公開　老婆Luna成出道唯一認愛對象

威力彩31億獎號出爐！　一注中這7碼帶走史上最高獎金

【社畜時代】努力的人 永遠比不過天生鑲金的人｜EP.245

自家人補刀李眉蓁抄襲　葉元之：她根本不會寫論文…應該也看不太懂

雲端最前線／胸部說涉性別歧視？李眉蓁挨轟「蓁眉品」

8/1起開放外籍人士來台就醫　林奕華：不應拿醫療成就當大外宣素材

「基隆輕軌取代台鐵」惹網怒　謝國樑批「通勤時間長」：到台北30分→1小時

幕後／藍地方擬仿晚清李鴻章拋4戰略　讓陳其邁變「少數市長」

王世堅再嗆三倍券！提「這5點」槓上蘇貞昌　鴨霸行為無視蔡英文期待

北市副市長蔡炳坤力推無圍牆博物館　用故事打造新北投、大稻埕、城中、艋舺、城南

國內疫苗至今仍未進入臨床　費鴻泰問蘇貞昌：這就是超前部署？

罷免黃捷衝破第一階！3千提議連署書31日送中選會　5大理由曝光

盧秀燕髖關節術後良好提早上班　今坐輪椅主持市政會議

在外哺乳被投以變態眼光　她遇超扯事：當一群掏奶的媽媽塑膠娃娃？

台南「小金剛」犯罪集團陸海空都插旗　9人被逮受害人破百

師傅勸「變頻廣告騙人」裝定頻就好...網酸清庫存！內行曝1習慣：定頻反省錢

氣泡水機8780元➔2490元加碼隱藏版優惠！在家就能做「不發胖」網美飲料

西班牙衝浪客遭釣竿插胸險死案　4煞殺人未遂判刑定讞

美中新冷戰》趙春山／美國化憤怒為行動　蓬佩奧吹響「新冷戰」號角

高三自修歷史！聯考哥「內建列表機」筆記曝光　萬人秒跪：出版社要怕了

徐乃麟豪宅詐賭案　2女圖利賭博罪判刑6月定讞

毛小孩體重變輕、食慾差！出現「5大前兆」找獸醫　養成定期檢查習慣

印度禁TikTok殺紅眼！　再鎖定275款中國App…玩家可能難再「吃雞」

政治熱門新聞

李眉蓁最新估票嚇壞江啟臣！　藍內部拱2人選黨主席

韓將復出？規劃全台謝票行程　朱立倫最害怕的事快成真

李眉蓁婆婆背景曝光　陳柏惟：她沒失言

高閔琳台大碩論送驗結果出爐　相似度僅「個位數」

前國代：國民黨洗學歷是公開祕密

論文門風波！　江啟臣被李眉蓁害得超悽慘

北市衛生局推「婦癌篩檢」抽萬元禮券

賴士葆反咬蔡政府：縱容論文抄襲　重擊台灣高教清譽

胸部變小！美女醫電爆李眉蓁：對權力妥協

罷免黃捷衝破第一階！5大理由曝光

任蔡英文特助　呂孫綾：當主席分身到全台交朋友

王世堅槓上蘇貞昌　怒批鴨霸行為無視總統期待

李眉蓁論文風波　葉毓蘭：老師有責任提醒

陳菊首邀新任監委談話　勉勵做弱勢依靠

更多熱門

相關新聞

三倍券有感？「七成三」認定振興經濟有效

三倍券有感？「七成三」認定振興經濟有效

台灣民意基金會27日公布最新民調，39.3%民眾給「振興三倍券」80分以上，平均評分67.05分，台灣民意基金會董事長游盈隆認為，過半公民滿意三倍券，有七成三的人給了及格的成績，代表是受到絕大多數人歡迎的政策。此外，針對「廢除監察院」的議題，有47％贊成廢除，但也有39%不贊成，社會對廢除監察院並無共識，但廢除的呼聲較強。《雲端最前線》28日邀請新北市議員葉元之、高雄市議員高閔琳、時力智庫執行長李兆立以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

「浪漫客庄券」今日登記最後一天

「浪漫客庄券」今日登記最後一天

三倍券申購將破1900萬人次大關　經部：可望帶動千億經濟效益

三倍券申購將破1900萬人次大關　經部：可望帶動千億經濟效益

柯P換11位發言人　王世堅：花瓶擺設用的

柯P換11位發言人　王世堅：花瓶擺設用的

桃園藍營議員爆：臉書驚見用振興券買笑氣廣告

桃園藍營議員爆：臉書驚見用振興券買笑氣廣告

關鍵字：

王世堅蘇貞昌三倍券

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

艾力克斯13歲兒「種族歧視遭停學」

黑心海鮮流竄全台　名單有五星飯店

泰移工確診！科技大廠急公告：別前往桃園

即／威力彩31億2注均分　終結47連槓

何美「突掏驗孕棒」：2個月了！

威力彩31億2注均分！2張頭獎獎券曝光

方向燈只閃3下！歐系車「變換車道遭檢舉19次」挨罰5.7萬

快訊／再增5例境外移入指揮中心1400記者會說明

萌妹提筆畫主子肖像　貓乖乖不動

即／新店深夜大火！夫妻奔逃她被狗咬傷

墾丁妹比基尼騎車爆紅！絕美正臉曝光

瘦子身後的短髮妹太正！神網友搜出IG啦

館長兒子「被人踩斷腳」連續3個「蛤」中斷直播

2天增9境外移入　醫曝「台灣誇張現況」：超級警訊！

「池塘鬼屋」存在20年成死角　居民憂心登革熱

更多

最夯影音

更多
觀落陰看未來伴侶竟見相同紫光　在靈界飛越海洋！鳥、海豚相伴

觀落陰看未來伴侶竟見相同紫光　在靈界飛越海洋！鳥、海豚相伴
中獎指南！威力彩31億在等你！　曝最會中獎縣市、5生肖+3星座

中獎指南！威力彩31億在等你！　曝最會中獎縣市、5生肖+3星座

林志穎當妻面被問「初戀」先裝重聽ＸＤ　媽媽很緊張：名字不用講！

林志穎當妻面被問「初戀」先裝重聽ＸＤ　媽媽很緊張：名字不用講！

潘瑋柏「有了另一半」宣布結婚了！　老婆Luna是小13歲「上海最美空姐」

潘瑋柏「有了另一半」宣布結婚了！　老婆Luna是小13歲「上海最美空姐」

外送員把拔猜拳輸了獲暖心處罰　女兒轉身甜蜜一吻：工作辛苦了

外送員把拔猜拳輸了獲暖心處罰　女兒轉身甜蜜一吻：工作辛苦了

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面