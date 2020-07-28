王世堅再嗆三倍券！提「這5點」槓上蘇貞昌　鴨霸行為無視蔡英文期待

▲王世堅、蘇貞昌。（合成圖／ETtoday資料照）



記者蔡文鈴／綜合報導

台北市議員王世堅不斷批評三倍券政策，認為政府為一丁點小錢跟人民計較，甚至點名行政院長蘇貞昌推行政策一意孤行，凸顯體制的荒唐。

政論節目《新聞龍捲風》27日討論三倍券成本，比馬政府時期花的還要多。對此，王世堅表示自己從三倍券被叫做振興券時，就一路反對到現在，批評政府把簡單的事情複雜化，不要再犯消費券的錯誤，一個國家裡面不能有兩貨幣，多增加防偽辨識，成本會增加。

王世堅砲轟三倍券，花這麼多錢只成就一個人，就是行政院長蘇貞昌，他自己玩得很開心、一意孤行，只是凸顯出現在行政院的荒謬，以及體制荒唐，更列出5點問題問蘇貞昌。

第一點，王世堅認為蘇貞昌「無視蔡總統三令五申地交代和期待」，且12年前蔡總統是民進黨主席的時候，就批評過消費券，並提出事情要單純化，要發放現金解決。第二點，「沒人敢和蘇貞昌講真話」，且這並不是說你多厲害，而是代表鴨霸，當鴨霸和能力不成比例時，那是非常可怕的。

第三點，「酷吏心態」，王世堅分析，三倍券從印製到兌現要花2、30億元成本，但蘇貞昌卻說，不能跟消費券比，因為物價波動現在幣值比較低，不過依照邏輯計算，民眾拿到手也才1800元，「怎麼對自己的人民這麼摳？」

第四點，王世堅說這突顯蘇貞昌「作之君，作之師的心態」，2000塊而已，不能替代性消費，要振興經濟，人民怎麼用還要你教?第五點，「行政院不相信人民沒錢，不願意紓困」，還要人民去跟銀行借，但銀行相信人民沒錢，所以不借錢，人民夾在中間很苦。

王世堅呼籲，當權者要去要體悟人民的感受，不要跟社會脫節，不然小事辦不好，人民也不會覺得你能幹大事，如果身為領導人只想到自己的支持度，還想讓人民用感恩的方式支撐，這對國家來說是悲劇。