紓困追加2100億挨批亂花錢　蘇貞昌：歐盟編60兆、美國30兆、日本8.8兆

▲行政院長蘇貞昌。（資料照／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

針對國民黨27日舉行記者會批評政院追加紓困預算是亂花錢一事，行政院長蘇貞昌表示，現在受衝擊的產業與個人，已有1200萬人得到紓困救濟，失業率也降低；而世界各國也編列很大預算來做紓困，歐盟編60兆、美國30幾兆、日本也有8.8兆。

行政院日前通過「紓困3.0」，追加2100億新台幣元，全數以舉債支應；這是政府第二度追加紓困特別預算。總體而言，因應新冠肺炎疫情的防治與振興，已編列4200億元特別預算。

對於行政院日前再追加2100億新台幣預算，國民黨上午舉行記者會，批評總統蔡英文與行政院長蘇貞昌是在亂花錢。對此，蘇貞昌27日受訪時強調，這一次受到武漢肺炎疫情影響，台灣是亂世中的福地，原因就是政府都是超前部署，不但對口罩的生產、相關紓困作業，都是為整個怎麼保護台灣，怎麼讓受衝擊產業得到紓困，以及現在怎麼振興經濟。

蘇貞昌表示，正因為政府和人民大家一起努力，台灣才能成為亂世中的福地，才受到衝擊最小，現在疫情穩定，現在全世界第一艘郵輪又開始走，就是從台灣開始。

蘇貞昌指出，也因為政府有超前部署紓困，所以大家都看到，我們在整個受衝擊的產業跟個人，有1,200萬人得到紓困的救濟等等，我們的失業率也因此而降低。

蘇貞昌表示，所有的政府、世界各國家都編列很大的預算，要來做紓困，因為很多國家現在還爆發第二波疫情，像歐盟就達60兆新台幣，像美國就30幾兆新台幣、日本就8.8兆，所以，台灣現在紓困3.0，在立法院的同意下，會繼續進行，就是要讓台灣能夠繼續在疫情最困難中，能夠幫忙最需要幫忙的人，同時能夠振興經濟，每一個錢都花在刀口上，政府一定會再繼續努力，請人民大家一起支持、一起加油。

▼國民黨團召開「特別預算、特別好花，蔡英文、蘇貞昌亂花夠了沒？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

