侯友宜羨慕高雄補助4000億　蘇貞昌：正常！我當縣長也這樣爭預算

▲行政院長蘇貞昌。（資料照／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

行政院已核定高雄建設達4000億元，讓新北市長侯友宜直呼羨慕，希望能受到公平對待，使得政府統籌分配款的議題掀起關注。對此，行政院長蘇貞昌27日表示，他過去在當縣長時也是這樣爭取預算的，但在預算補助上，他一定盡量幫忙地方，上一任就有補助新北市環狀線2000多億，「政府只有一個，中央地方合作才是人民之福，也希望大家彼此體諒、互相加油」。

陳其邁25日下午在高雄展覽館舉辦「會做事、趕緊衝，緊衝連線造勢大會」，蘇貞昌、台南市長黃偉哲、屏東縣長潘孟安都出席力挺。蘇貞昌致詞時提到，包括14年前行政院長任內核定經費興建高雄展覽館、前鎮漁港翻新、高雄捷運黃線、橋頭科學園區建設，以及企業投資台灣約2000億落在高雄等，加一加約4000億左右建設高雄，盼高雄人支持陳其邁當高雄市長。

但這番談話隨後讓侯友宜直呼「羨慕」，他也像蘇貞昌喊話，希望可以公平對待六都，「既然給高雄4000億，是不是考慮人口最多、預算最少、幅員最遼闊的新北市，給我們超過更多的資源預算，讓新北市能好好做事。」

對此，蘇貞昌上午受訪時表示，每一個縣市長都會為自己的縣市爭取預算，這是很正常，「我當縣長無論是當屏東縣長、當台北縣長，我也是這樣爭取預算的。」

蘇貞昌說，行政院長在預算的補助上，一定盡量做到能幫忙地方，像他一上任就補助給新北市，環狀線就2,000多億，這中間包括堤防加高、自來水建設，甚至剛剛上個禮拜才去辦活動的衝浪基地等等，都是在補助新北市很大的經費。

蘇貞昌強調，所有的縣市長或許會說他人口最多，或者說他土地最大，或者說升格最慢等等，都是會繼續爭取預算，政府只要做得到的我們都盡量來補助，也希望各縣市長加油，「國家只有一個，政府只有一個，中央地方合作才是人民之福，也希望大家彼此體諒、互相加油。」

▼新北市長侯友宜羨慕中央政府核定高雄4000億元預算。（資料照／記者李毓康攝）

