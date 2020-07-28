少年手機掉落計程車　緊急求助潮州警…30分鐘內找回

▲屏東縣潮州警分局中山路派出所警員陳子吉迅速幫王姓少年找到掉落計程車手機 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

「我手機掉落在計程車!」兩名少年人緊張到跑進屏東縣潮州警分局中山路派出所，拜託員警協助，警方根據對方記下車牌號碼，連絡上司機，趕緊將計程車先開到派出所，「機失復得」，少年一再感謝警方及計程車司機的協助。

潮州警分局中山路派出所警員陳子吉，日前執行14至16時值班勤務時，兩名年約15歲的王姓少年以及張姓少女，急忙且慌張地跑進派出所拜託警方幫忙找尋手機，陳員瞭解案情後，得知王男與張女自屏東火車站搭乘計程車到潮州火車站，兩人下車離開之後，王男才發現自己的手機遺留在計程車後座，但是計程車已經不知去向，緊張跑進派出所求助人便立即跑到中山路派出所請求警方。

陳員了解後，立即以王男提供的計程車車牌號碼查詢，進而聯繫上計程車邱姓司機，陳員在電話中與司機確認王男除了手機外連錢包也遺留在計程車後座，陳員先請他還未載客前返回中山路派出所。

王男看到錢包與手機失而復得，連忙向邱姓司機道謝，並感謝警方熱心積極的協助，對警方的效率與為民服務的精神留下深刻的印象。

潮州警分局呼籲，民眾外出如搭乘大眾交通運輸工具，應妥善保管隨身物品，且下車時應再次確認隨身攜帶的物品，以避免遺失。

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