失智兒離家多時未歸　母含淚求助萬丹分駐所...迅速找回

▲屏東分局萬丹分駐所警員林祈翰迅速找到走失男子，讓其母很感激 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東分局萬丹分駐所警員林祈翰日前執行夜間巡邏勤務時，於夜間9時許一女子突然急忙跑進萬丹分駐所內，稱其兒子獨自一人外出多時至今還未回家，因其兒子患有失智症，十分擔心他的安危，因此向警方求助。

該女子急得淚水已在眼眶裡打轉，到派出所求助，警方先安撫她的情緒，得知其子姓石，年約30歲，患有輕微失智症，外出未回，相當擔心。警方請她提供當日衣著、特徵、照片及可能逗留處所等資訊，方便警方協尋。

林祈翰研判該男子行動不便，且徒步離家，因此依他住居所為中心地毯式搜尋。果於萬丹鄉和平東路段不遠處就見一名青年男子逆向行走，特徵與報案人陳述相似，由於該路段是萬丹鄉聯外之交通要道、車速極快，警方先向他揮手示意並開啟警示燈以維護他的人身安全。

這名男子向林員頻頻說「你知道我家在哪裡嗎？你們可以送我回家嗎？」，員警立即以巡邏車送返所，報案女子見到兒子不禁喜極而泣，並頻頻向員警道謝，大讚萬丹警方效率快速讓民眾足甘心。

警方提醒民眾，家屬如發現類似情形親友走失，要立刻報案，才能掌握協尋黃金期！另呼籲若家中有容易走失的家人，可以向警方或醫院申請愛心手環，根據手環聯絡資訊，可以更快速聯繫家屬，協助其找到回家的路。

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