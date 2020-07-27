婦人從安養中心散步走失　萬巒警協助送回

▲屏東縣內埔警分局萬巒所警員鄭名興協助送孔婦回到安養中心 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣孔姓婦人在萬巒鄉一住民宅前徘徊，民眾發現報警，警方到場處理，她表示住在佳佐村，警方載她返處，遍尋不著她住所；這時，派出所接獲轄內一安養中心走失一名住戶，經比對，發現該老婦原來從安養中心走失，立即護送她回到安養中心，讓中心人員很感激。

內埔警分局萬巒所日前接獲報案，民眾稱有位老婦在家門前徘徊，疑似迷路的情況。警員鄭名興獲報後立即趕赴現場了解，婦人自稱住在萬巒鄉佳佐村某處，鄭員好意協助載送返家，然經指引仍找無正確地點。

這時，轄內一養護中心致電派出所表示，稱園內有名老婦走失，鄭員將走失資訊與孔婦特徵及衣著比對後，確認是孔婦，旋即護送渠返回該中心，見孔婦平安歸來，中心負責人感謝警方辛勞，也表示會加強掌握孔婦動向與安全。

鄭員表示，當日孔婦獨自從安養中心外出後，就沿著大馬路隨處走動，幸遇善心人士報警求助，才未釀成事故。而在送她到佳佐村後，對方遲遲無法說出相關地址、巷道，他即猜測孔婦應患有失智，不記得老家位置，正打算聯繫村里長前來協助時，剛好接獲該安養中心求助電話，順利讓她回到安養中心。

分局長蔡耀順肯定鄭圓秉著同理心與耐心，幫助老婦平安返回安養中心，執勤精神值得同仁學習；也籲請民眾，由於年長者在迷途案件中比例甚高，建議可註記家屬或安養機構的聯繫方式在交通工具上，俾使發生狀況時，長輩能即時獲得協助。

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