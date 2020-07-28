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嘉義市加強破袋稽查垃圾　分「一般垃圾、資源回收物、廚餘」3類

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▲▼ 垃圾分類要確實 嘉義市加強破袋稽查 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲環保局進入大樓宣導資源回收 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市今年初因新冠肺炎疫情延燒，因擔心疫情擴散，今年3月起暫停破袋稽查；近期隨疫情降溫，中央流行疫情指揮中心宣布全台防疫措施已於6月7日起擴大解禁，嘉義市政府環境保護局表示，為有效執行垃圾分類政策，將不定期進行「破袋稽查」，遵守鬆綁不鬆懈的防疫原則，籲請市民朋友愛地球就要做好資源回收分類。

▲▼ 垃圾分類要確實 嘉義市加強破袋稽查 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲環保局即日起將恢復破袋稽查 。（圖／記者翁伊森翻攝）

環境保護局表示，請市民朋友將垃圾分成「一般垃圾」、「資源回收物」及「廚餘」等3類，一般民眾較為熟悉的資源回收物包含紙類、塑膠類、玻璃類、鐵鋁罐、寶特瓶等回收觀念較為落實，但像是乾淨保麗龍、紙餐具、一次性飲料杯蓋、廢照明燈管、廢電池等物質其實也都是資源回收物。

環境保護局將於即日恢復破袋稽查，不定期派員檢查市民排出之垃圾袋是否含資源回收物或廚餘，請各位市民朋友落實垃圾分類，依據廢棄物清理法規定，若未依規定辦理垃圾強制分類，可處新臺幣1200元以上至6000元以下罰鍰。

▲▼ 垃圾分類要確實 嘉義市加強破袋稽查 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼嘉義市呼籲民眾垃圾分類要確實，將加強破袋稽查 。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義市政府環境保護局也呼籲改用透明垃圾袋以縮短檢查時間，用心回收是資源、隨意亂丟是垃圾，呼籲各位市民朋友確實做好垃圾分類與垃圾減量工作，共同維護環境整齊清潔。

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