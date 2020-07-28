嘉義市全新形象影片　「超級縮時」線上體驗嘉義之美

▲嘉義市推出城市形象影片，邀請民眾暑假來「嘉」玩 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

搶搭暑期國旅熱潮，嘉義市政府也積極推動觀光旅遊，邀請擔任左岸咖啡館等知名廣告女主角的吳子霏，運用「超級縮時」（Hyperlapse）的手法拍攝嘉義市城市形象系列影片－「開啟‧對話」，讓年輕朋友們在螢幕前就能身歷其境感受到古城的新氛圍。

▲北門驛。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義的日文舊名「かぎ」（Kagi），本意指「鑰匙」，引申為「關鍵」之意。本系列影片「開啟‧對話」亦採用「かぎ」為主軸，象徵來嘉義市旅遊就像拿到一把鑰匙，開啟與自己的對話，也開啟與嘉義市的對話。首部推出「浪漫篇」，充滿戀愛的氛圍，串起全系列影片的故事。女主角吳子霏穿梭在嘉義市各景點，如史蹟資料館、北門驛、檜意森活村、沉睡森林、月影潭心、花磚博物館等等，飽覽嘉義市從白晝到夜晚不同的美麗，並留下一段段動人的遊記篇章。

觀光新聞處張婉芬處長表示，影片最特殊的是採用「超級縮時」（Hyperlapse）的拍攝手法，此一手法風行於國外，其特色是以第一人視角來進行，需要大量採集並擷取錄影畫面，不僅考驗導演的運鏡和選景功力，後製也相當費工費時，才能讓觀眾體驗到臨場感和速度感。我們這一次特別採取這種新穎的運鏡手法，就是想展現行銷嘉義市之美的突破與用心。

▲檜意森活村 。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義市城市形象首支影片將於今(20)日發布在「Zoom In 嘉義」臉書粉絲專頁，歡迎民眾前往觀看、轉發分享。後續也將推出「人物篇」及「景點篇」相關系列影片，以方便旅客們按圖索驥、深度體驗嘉義市之美。

▲文化路夜市 。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義市旅遊在社群上掀起一陣風潮，許多知名網紅像是「千千進食中」、「欸你週末要幹嘛」、「Toyz」紛紛前往拍攝食旅影片，讓嘉義市成為國旅熱門選擇。為促進嘉義市的觀光旅遊發展，嘉義市政府在本次國旅期間釋放大量「利多」，包含加碼補助住宿500元、憑住宿證明可免費參觀故宮南院、使用電子票證免費搭乘市區公車等等，預料將在暑期颳起一陣回「嘉」旅遊熱潮。更多詳細資訊可參考「Zoom In 嘉義」臉書專頁追蹤或查詢。



觀賞影片：https://reurl.cc/1x62OY