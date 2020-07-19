「More Sing在嘉」　青少年暨親子歌唱大賽開放報名

▲黃敏惠市長與個人三組冠軍朱睿鈞合照 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

「More Sing在嘉」109年青少年暨親子歌唱大賽開放報名，並將於7月25、26日在中正公園音樂台決戰嘉義市好聲音，市府社會處歡迎愛唱歌的青少年、合唱組、親子檔報名參加。

社會處表示，青少年歌唱比賽從101年開始舉辦至今，已經成為最被關注的歌唱比賽之一，近幾年都有接近200位參賽者報名參加，去年個人三組(高中職大專組)的冠軍朱睿鈞優美的歌聲迴盪整個記者會現場。社會處表示，「More Sing在嘉」青少年暨親子歌唱大賽，提供最棒的舞台，讓孩子展現自己的好歌喉，歡迎愛唱歌的青少年朋友，一定要來報名。

▲親子組比賽越來越受到歡迎_。（圖／記者翁伊森翻攝）

社會處說，除了青少年組大受歡迎，近兩年「親子組」的比賽也受到注目，無論是阿公阿嬤與愛孫、還是爸媽跟著孩子，親子同練唱一起參加歌唱比賽，不僅增進感情，更留下最令人回味的家庭記憶。

「More Sing在嘉」109年青少年暨親子歌唱大賽，原定於今年三月舉辦，因疫情延遲到7月，也成為暑期最棒美聲比賽。報名地點為嘉義市青少年福利服務中心(體育路 10 號)電話 05-2237963、 2235671。各組第一名可得獎金3,000元與獎狀獎座，7月25日初賽、26日下午2點半決賽。

▲2020年青少年歌唱大賽活動海報 。（圖／記者翁伊森翻攝）

活動資訊網址

https://www.chiayi.gov.tw/News_Content.aspx?n=1165&s=439975

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