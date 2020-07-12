嘉市168科學博覽會16日登場　學童樹攀學習尊重大自然

▲科學博覽會樹攀體驗，讓學童不同視角學會體驗大自然。（圖／嘉義市政府提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府16日至20日舉辦「科學168教育博覽會」，包含各種科學教育及體驗活動，去年首度登場的樹攀活動，吸引許多大、小朋友搶著體驗「爬樹樂」，嘉義市政府為了讓參加者能有更多機會體驗樹攀，今年特地增加港坪運動公園內樹攀場地，可同時提供10餘組民眾參與，讓孩子們親手操作專業設備攀樹，從不同的視角觀看樹木，觀察、瞭解並培養對大自然的崇敬心。

▲嘉義市科學博覽會開幕記者會。（圖／嘉義市政府提供）

▲學童體驗樹攀活動。（圖／嘉義市政府提供）

自然科學的核心素養為「探究能力」，強調從「動手作」中來觀察、瞭解科學原理，樹攀是近年來國內外興起的生活體驗活動，並不是只從書本中習得自然知識，從樹攀體驗中可讓孩子們從空中觸碰枝幹、樹葉，還能觀察樹木生態；今年科學168教育博覽會，特別由嘉義市童軍會協助舉辦樹攀活動，挑選合適、堅固的大樹，使用專業攀樹繩、鉤環，讓孩子們能安全而開心的享受攀樹樂趣。

這次博覽會由具有專業人員、並在設備齊全的場地進行，活動中參與者可以透過拉動繩結、金屬環等方式，一步步上升到空中，不僅能在空中觀察樹木，從瞭解大樹、愛護大樹，進而尊重、保護大自然，還能培養兒童、青少年的手眼、肢體協調能力，耐力、體力還有勇氣，許多曾參與樹攀活動的民眾都說，靠著自己的力量升上高空時，那種成就感難以言喻。

▲市長黃敏惠於嘉義市科學博覽會體驗科學活動。（圖／嘉義市政府提供）

樹攀活動時間為活動期間每天早上9點到11點30分，下午1點30分到4點30分，參與民眾請先至活動現場索票，每場次體驗時間10到15分鐘，參與體驗者年齡需滿6足歲，穿著運動服及布鞋（穿著涼鞋者因安全考量無法參加），請勿穿著裙裝，活動進行時請遵守教練指示，有特殊病史如頭昏、暈眩、關節炎、心臟疾病、氣喘者，請自行準備藥物並務必事先告知，專業人員會給予建議及安排。

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