　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉市168科學博覽會16日登場　學童樹攀學習尊重大自然

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲科學博覽會樹攀體驗，讓學童不同視角學會體驗大自然。（圖／嘉義市政府提供）

▲科學博覽會樹攀體驗，讓學童不同視角學會體驗大自然。（圖／嘉義市政府提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府16日至20日舉辦「科學168教育博覽會」，包含各種科學教育及體驗活動，去年首度登場的樹攀活動，吸引許多大、小朋友搶著體驗「爬樹樂」，嘉義市政府為了讓參加者能有更多機會體驗樹攀，今年特地增加港坪運動公園內樹攀場地，可同時提供10餘組民眾參與，讓孩子們親手操作專業設備攀樹，從不同的視角觀看樹木，觀察、瞭解並培養對大自然的崇敬心。

▲嘉義市科學博覽會。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市科學博覽會開幕記者會。（圖／嘉義市政府提供）

▲科學博覽會樹攀體驗，讓學童不同視角學會體驗大自然。（圖／嘉義市政府提供）

▲學童體驗樹攀活動。（圖／嘉義市政府提供）

自然科學的核心素養為「探究能力」，強調從「動手作」中來觀察、瞭解科學原理，樹攀是近年來國內外興起的生活體驗活動，並不是只從書本中習得自然知識，從樹攀體驗中可讓孩子們從空中觸碰枝幹、樹葉，還能觀察樹木生態；今年科學168教育博覽會，特別由嘉義市童軍會協助舉辦樹攀活動，挑選合適、堅固的大樹，使用專業攀樹繩、鉤環，讓孩子們能安全而開心的享受攀樹樂趣。

▲科學博覽會樹攀體驗，讓學童不同視角學會體驗大自然。（圖／嘉義市政府提供）

這次博覽會由具有專業人員、並在設備齊全的場地進行，活動中參與者可以透過拉動繩結、金屬環等方式，一步步上升到空中，不僅能在空中觀察樹木，從瞭解大樹、愛護大樹，進而尊重、保護大自然，還能培養兒童、青少年的手眼、肢體協調能力，耐力、體力還有勇氣，許多曾參與樹攀活動的民眾都說，靠著自己的力量升上高空時，那種成就感難以言喻。

▲嘉義市科學博覽會。（圖／嘉義市政府提供）

▲市長黃敏惠於嘉義市科學博覽會體驗科學活動。（圖／嘉義市政府提供）

樹攀活動時間為活動期間每天早上9點到11點30分，下午1點30分到4點30分，參與民眾請先至活動現場索票，每場次體驗時間10到15分鐘，參與體驗者年齡需滿6足歲，穿著運動服及布鞋（穿著涼鞋者因安全考量無法參加），請勿穿著裙裝，活動進行時請遵守教練指示，有特殊病史如頭昏、暈眩、關節炎、心臟疾病、氣喘者，請自行準備藥物並務必事先告知，專業人員會給予建議及安排。

►他奶奶的美麗小秘訣

ET快訊
渣前夫爆她一周要10次！豔壓邱淑貞女星升格珠寶皇后　3度披婚
三倍券綁數位1成民眾反悔！「跳車」轉預購紙本　3大優勢曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉市千盞燈助學金活動　開辦17年發出3142萬1599人次受惠

東石海之夏季七月周末登場　百人踩街嘉年華做頭陣　

黃敏惠挺年輕人放膽做自己　「有事青年節」吸引近千青年到場

嘉市168科學博覽會16日登場　學童樹攀學習尊重大自然

沙鹿男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒「甩尾繞路」…神反應被信徒讚爆：超爽

第一次被拒！彰化家具店錯過白沙屯媽祖　鑾轎急剎衝進「爌肉飯老闆家」

瑞芳深澳漁港夏日「亮」一夏　小卷、白帶魚光雕水舞超吸睛

108學年度台南市長獎頒獎第4場次登場　黃偉哲祝學子成為台南、台灣之光

保留台南南山公墓　陳椒華：莫以開發之名掠奪先人長眠土地

80歲芒果爺爺現身「要500元我沒給」遭砸頭！攤商曝當地潛規則　兇手是他

李榮浩下跪求婚「嫁給我好不好」　楊丞琳「素顏＋睡衣」爆哭狂抖！

女叫熊貓外送用1招「爽吃霸王餐」　連吃11天！老闆娘怒：給過妳機會

捷運超臭、走路快爆又自以為是？ 中南東鄉民「群戰天龍」開噴台北

台北電影獎／柯佳嬿首挑女主持人　報復性背出所有入圍名單

宋偉恩「一次護花兩個」超義氣　獻出自己臉頰..carry蔡瑞雪、吳念軒

5種材料簡單做「抹茶提拉米蘇」吐司基底淋上鮮奶油征服甜點胃

八旬「椰子伯」討廚餘餵遭棄浪浪　網集資！助清20噸垃圾重建狗園

太誇張!兩張合照要價台幣2500 小心俄羅斯布偶人專挑遊客下手

已停駕！駐駕傢俱店卻遭拒門外　老闆：不方便...媽祖秒啟程離開

活50年沒看過！藍議員擋保育條例　 議會中嗆「石虎是虛擬」遭網出征

嘉市千盞燈助學金活動　開辦17年發出3142萬1599人次受惠

東石海之夏季七月周末登場　百人踩街嘉年華做頭陣　

黃敏惠挺年輕人放膽做自己　「有事青年節」吸引近千青年到場

嘉市168科學博覽會16日登場　學童樹攀學習尊重大自然

沙鹿男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒「甩尾繞路」…神反應被信徒讚爆：超爽

第一次被拒！彰化家具店錯過白沙屯媽祖　鑾轎急剎衝進「爌肉飯老闆家」

瑞芳深澳漁港夏日「亮」一夏　小卷、白帶魚光雕水舞超吸睛

108學年度台南市長獎頒獎第4場次登場　黃偉哲祝學子成為台南、台灣之光

保留台南南山公墓　陳椒華：莫以開發之名掠奪先人長眠土地

80歲芒果爺爺現身「要500元我沒給」遭砸頭！攤商曝當地潛規則　兇手是他

政院駁斥「口譯哥們登堂入室」：機要人員根本不是討論範圍

政院拋聘約人員草案　柯文哲：不同人執行法律　效果不一樣

雲林避暑新秘境！超療癒「石壁仙谷」　還有網美最愛浪漫瀑布

為了家人踏進法拍市場　財金教授超狂「買屋賺錢術」大公開

長榮航空獲2020全球最佳國際航空第4名　「3特點」被旅客讚爆

22歲女大生「不敢學騎車」怕自己變三寶！　他嘆一上路就慌掉：已重考15次

墾丁男離奇醉倒路旁草坪…「金項鍊失蹤+身上瘀青」！被發現時已死亡

不畏疫情！北市就業博覽會助青年　媒合成功率達60.4％

嘉市千盞燈助學金活動　開辦17年發出3142萬1599人次受惠

北車大廳變了！多了「微笑地貼」還將增設座椅　即起恢復公共使用、租借

地方熱門新聞

芒果爺爺現身「要500元我沒給」遭砸頭

沙鹿男女攔轎！媽祖停20秒甩尾繞路

家具店錯過媽祖　鑾轎改衝爌肉飯老闆家

瑞芳深澳漁港光雕水舞超吸睛

神轎撫身罕病小妹…奶奶：有媽祖處理

108學年度台南市長獎頒獎第4場次登場

副總統賴清德南下雲林　探視殉職上兵蔡博宇父親

保留台南南山公墓

勤作「健口操」練助咀嚼、食欲

環保局溜班摸魚清潔隊員降為臨時工

白沙屯媽突煞迴轉進車行！首度駐駕員林

台南市一分局勤指中心主任酒駕被攔檢法辦

東門市場來開趴　三倍券再優惠

高齡友善虎尾寮公有市場揭牌

更多熱門

相關新聞

嘉市安心旅遊攜手林鐵故宮

嘉市安心旅遊攜手林鐵故宮

因受新冠肺炎疫情影響，觀光旅宿產業首當其衝，嘉義市政府為振興觀光產業於樂億皇家渡假酒店舉辦「入住享家 國旅首選抵嘉」記者會，邀請旅館業者、旅行業者、故宮南院及林鐵處等單位共襄盛舉，搭配交通部觀光局7月1日安心旅遊專案上路，共同推出各項優惠方案。

與陳時中尬場？柯：1個月前就排定

與陳時中尬場？柯：1個月前就排定

嘉義市2020日環食懶人包攻略

嘉義市2020日環食懶人包攻略

嘉義市200位天文導覽志工迎接日環食

嘉義市200位天文導覽志工迎接日環食

2百年一次　嘉義市打造影片動畫介紹日環食　

2百年一次　嘉義市打造影片動畫介紹日環食　

關鍵字：

嘉義市168科學博覽會樹攀

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

叫外送！桃園女同一招「爽吃11天霸王餐」

陳建州道歉「真的是時候了」！

眼球、舌消失9死！「迪亞特洛夫事件」破案了

柴犬掉進「無限深淵」抓邊緣皺眉

威力彩飆16.2億！5星座「財運爆棚」

5年來影響生活！她發36歲送養文

王少偉遭重打變臉　哈孝遠急道歉

威爾史密斯老婆認婚外情！曝始末

7色一次滿足！家樂福也賣中衛彩色口罩了

白沙媽回鑾駐駕！老闆：不方便

南蛇纏漁網枉死！男童見狀難過哭了

台南芒果爺爺「送水果被砸頭」！網看完氣炸

快訊／趙孟姿生了！許孟哲感動：我注定要當女兒傻瓜了

惠蓀林場遊客走失半個月尋獲遺體

金髮妹登門求饒　前一刻行為扯爆

更多

最夯影音

更多
李榮浩下跪求婚「嫁給我好不好」　楊丞琳「素顏＋睡衣」爆哭狂抖！

李榮浩下跪求婚「嫁給我好不好」　楊丞琳「素顏＋睡衣」爆哭狂抖！
女叫熊貓外送用1招「爽吃霸王餐」　連吃11天！老闆娘怒：給過妳機會

女叫熊貓外送用1招「爽吃霸王餐」　連吃11天！老闆娘怒：給過妳機會

捷運超臭、走路快爆又自以為是？ 中南東鄉民「群戰天龍」開噴台北

捷運超臭、走路快爆又自以為是？ 中南東鄉民「群戰天龍」開噴台北

台北電影獎／柯佳嬿首挑女主持人　報復性背出所有入圍名單

台北電影獎／柯佳嬿首挑女主持人　報復性背出所有入圍名單

宋偉恩「一次護花兩個」超義氣　獻出自己臉頰..carry蔡瑞雪、吳念軒

宋偉恩「一次護花兩個」超義氣　獻出自己臉頰..carry蔡瑞雪、吳念軒

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面