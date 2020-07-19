嘉市足球社區聯誼賽熱鬧開打　65隊報名712人參賽

▲市長黃敏惠開球 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市西區體育會於港坪運動公園辦理運動i臺灣計畫「109年嘉義市足球社區聯誼賽」活動，65隊報名、712人共襄盛舉，享受足球運動樂趣。嘉義市長黃敏惠與眾貴賓到場開球，並為球員加油打氣，祝福比賽順利成功。

黃敏惠表示，運動是教育重要的一環，其生活化、普及化是最重要的事，讓每個孩子保持良好的運動習慣，對他們的健康、社會和諧都有很大的幫助；足球本身是個很有意義的運動，不僅考驗選手的反應力、耐力及團隊合作，平時更要扎實訓練，才能訓練到孩子的反應、團隊精神；很多家長陪著孩子一起來運動，這是很棒的親子活動，志工團也組了仙女隊，一起共同參與，感謝西區體育會的用心承辦，讓嘉義市體育運動蓬勃發展。

▲ 嘉市足球社區聯誼賽熱鬧開打。（圖／記者翁伊森翻攝）

足球比賽分成五人制足球賽：社會男、女組8隊、少年男、女組計30隊；足球PK賽分為：猛男組計8隊、仙女組計4隊、稚齡組計8隊、幼兒組計7隊，本活動共計65隊712人參加，另外場外有採現場報名抽籤的趣味競賽體驗營，整個活動可說是精彩可期。

▲市長與球員合照 。（圖／記者翁伊森翻攝）

足球是一項移動速度很快、變化多端，需要極快反應與團隊合作的運動，更是不分年齡、性別，也沒有體型上限制，是值得大力推廣的運動項目，嘉義市推動足球發展除足球社區聯誼賽外，預計於9月24、25日將辦理嘉義市109年度市長盃Futsal足球錦標賽。

▲大合照 。（圖／記者翁伊森翻攝）

教育處指出，在疫情逐漸趨緩後，嘉義市的活動也陸續開跑，像下半年登場的諸羅山盃系列活動及12月份國際眾所矚目的2020年第23屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽等，歡迎大家一起來嘉，共襄盛舉。

►他奶奶的美麗小秘訣