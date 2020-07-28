中秋搶票提早！台鐵改為搭車前28天開放訂票　8月5日上路

▲台鐵訂票時間提前，民眾中秋、國慶連假搶票也要提早準備。（圖／記者張一中攝）

記者黃翊婷／綜合報導

連假出遊、返鄉最怕搶不到車票！為了讓民眾更方便安排行程，台鐵局表示，將把訂票期限從原本的14天前改為28天前，預計8月5日（三）開始實施。而接下來10月的中秋以及國慶連假，最快可以在9月2日以及9月10日開放訂票，民眾可別忘了要提早搶票。

依據台鐵網站介紹，現行的訂票規則分為兩種，如果是乘車當日訂票，可以預訂開車前一小時以上的車次；如果是非乘車當日訂票，可以在乘車前兩週（14天）開始預訂，但每逢週五可多預訂兩天至次次週日的乘車票，即每逢週五可預訂至次次週五、六、日的乘車票。

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▲每逢連假或是春節，台鐵幾乎可以說是一票難求。（圖／記者湯興漢攝）

不過，乘車前兩週才開放訂票，往往讓民眾擔心搶不到車票而無法安排行程。根據《自由時報》報導，台鐵局考量到民眾需求，決定將訂票期限從14天前提早至28天前，預計8月5日開始實施，相當於新制上路當天，就可以訂到9月2日的車票；團體票方面同樣也有調整，改為乘車日前兩個月至35天前，TR-PASS的3日券以及5日券則調整為30日前預訂。

相關消息傳開後，有PTT網友認為，能夠提早確認車票的確對安排行程有很大的幫助；但也有人擔心，越早開放搶票只會讓退票頻率更高，或許可以學習歐洲的滾動式訂票法（每隔一段時間開放預訂一定比例的票），讓作息時間無法配合的人比較方便搶票。