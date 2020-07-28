嘉義驚見「雙雨瀑」奇觀！　氣象站公開雨神對決原因

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記者黃翊婷／綜合報導

近日午後雷陣雨狂灌，大台北地區甚至出現「移動中的雨瀑」，嘉義也有民眾拍到少見的雙雨瀑奇觀。嘉義氣象站主任張耿衡解釋，要形成這樣的現象需要兩個對流胞同時達到降雨的條件。

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▼▲張耿衡解釋雙雨瀑形成的原因。（圖／東森新聞）

這難道是雨神的對決？有網友在嘉義山區目擊平地出現雙雨瀑，兩個雨瀑各自降下強勁大雨，範圍之外的地區雨勢明顯較小，於是趕緊用手邊的器材拍下這驚人的一幕，並上傳到網路上與大家分享。大部分網友看完也紛紛留言開玩笑，覺得被雙雨瀑夾在中間的那個區域的人，壓力應該很大。

至於為何會出現雙雨瀑這樣的奇觀，嘉義氣象站主任張耿衡向《東森新聞》解釋，通常午後熱對流的降雨系統比較局部，如果是在外圍往降雨的地方拍攝或看過去，就會看到所謂的雨瀑，雨大到像是瀑布一樣，而雙雨瀑是因為有兩個對流胞發展，又剛好同時達到降雨條件，才會出現這樣的情形。

▲台北26日也有出現雨瀑。（圖／記者呂佳賢攝）

此外，由於近日全台午後雷陣雨都下得又大又急，大台北地區連續兩日都有民眾目擊雨瀑。其中一名網友在27日下午1時37分拍下移動中的雨瀑畫面，並表示「從台北往永和方向看，很誇張的雨在飄，希望別再淹水了！」

不過，午後一場大雨也解緩了夏日高溫，不少網友看到雨瀑的照片，第一個想到的都是晚上會比較好睡，「下一點點沒雨了」、「連續兩天下過雨，晚上涼快到不用開冷氣」。