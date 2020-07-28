4歲兒斷腿挨酸報應　館長更加確定「一件事」：誰心比你們髒

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

成吉思汗健身俱樂部「館長」陳之漢的4歲兒子日前意外斷腿受傷，讓身為父親的他心疼到一度在直播時落淚，沒想到這件事卻遭部分網友嘲諷為報應。館長27日一邊進行訓練一邊回應，他坦承自己嘴髒，但那些酸民是心髒，「誰嘴比你們髒？誰心比你們髒？」

館長提到，孩子現階段不用打針、開刀，只需要休養3到6個月讓骨頭自行癒合，之後也會繼續就診，聽聽醫生怎麼說，「生病就是休息」，而且事發之後陸續收到許多親友關心，孩子身邊隨時都有人陪伴，所以不用勞煩酸民們費心。

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▲館長在直播中回應酸民的抨擊。（圖／翻攝自YouTube／館長成吉思汗）

至於那些嘲諷孩子受傷是報應、要修口德等言論，館長重話回應，「你就是雜碎嘛，我是嘴髒，你是心髒」，這個世界就是黑與白，他往後還是會走在善的那一方，酸民們要怎麼講，老實說根本不關他的事，愛怎麼酸就怎麼酸。

最後館長坦言，這次的事件更加讓他確定一件事，就是討厭國民黨和反共，小孩子受傷是意外，但在部分特定立場的媒體報導中，網友留言都是為了攻擊而攻擊，「還可以噴這種垃圾話」，甚至大多都是用假帳號來罵，「我這隻嘴巴這麼髒，就是專門修理你們這種人，誰嘴比你們髒？誰心比你們髒？我是幫台灣做事的人，我做多少，你做多少？」