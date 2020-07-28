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全台連2天防午後豪雨彈！　周末有颱風生成？氣象局曝「關鍵時間」

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▲中央氣象局發豪大雨特報，全台強降雨明顯。豪雨,梅雨,豪大雨,下雨,雷雨,大雨特報（圖／記者林敬旻攝）

▲氣象局提醒，今和周三各地午後有短時大雨或豪雨。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／台北報導

連2天防午後豪雨彈，周末將有颱風生成？氣象專家吳德榮表示，最新各國模式模擬顯示，周五晚間8時菲律賓東西方海面為季風低壓環流所盤據，有利熱帶擾動發展，至於是在菲律賓東方先發展，還是在菲律賓西方，各國模式在周六後的模擬分歧；但由於兩者相對於台灣距離皆不遠，若有威脅，反應時間會較短。對此，中央氣象局預報員李孟軒說，低壓帶內的確可能有擾動生成，至於會不會進一步發展成颱風，還要再觀察2天會比較明朗。

今高溫區域：

請繼續往下閱讀...

【橙色燈號】連續3日36度以上
新北市、台北市、花蓮縣。

【黃色燈號】36度以上
南投縣。

▼氣象局對4縣市發布高溫資訊。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

李孟軒接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天（28日）東部、東南部有局部陣雨或雷雨，中南部偏沿海地區清晨至上午也有短暫陣雨，另外，午後雷雨比較大、範圍比較廣，有短時大雨或豪雨；各地高溫仍有33至35度，其中台北市、新北市、南投縣和花蓮縣有局部36度以上。

李孟軒表示，周三天氣和今一樣，但在午後雷雨部分，大台北地區預估降雨較少，比較集中在中部、宜蘭和各地山區；周四至周六水氣較減少，東部、東南部有局部陣雨，午後西半部和各地山區有雷雨，但量值較少；周日、下周一南方雲系影響，迎風面東半部、南部有短暫陣雨，其他地區午後有雷雨，山區並有局部大雨。

▼今晨雷達回波圖顯示，台灣附近水氣多。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

至於周末是否可能有颱風發展，李孟軒說，目前南海到菲律賓東方海面為低壓帶，低壓帶內可能有擾動生成，但具體位置變動性滿大，是否會進一步發展成颱風還要再觀察。

對於美國模式目前預報擾動可能比較接近台灣，李孟軒表示，美國模式每一報都在變動，但現在擾動還沒發展，美國模式預估周五起會比較有規模發展，因此再看2天會比較明朗。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新各國模式模擬顯示，周五晚間8時，菲律賓東西方海面為季風低壓環流所盤據，有利熱帶擾動發展，至於是在菲律賓東方先發展，還是在菲律賓西方，各國模式在周六後的模擬是分歧的；但由於兩者相對於台灣距離皆不遠，若有威脅，反應時間會較短，應密切注意最新資料的調整。

▼李孟軒說，南海到菲律賓東方海域為低壓帶。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

吳德榮分析，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今中層太平洋高壓略增強，低層為偏南風，但水氣多、大氣不穩定，上午南部、東南部有局部短暫降雨；午後對流發展旺盛，局部地區有大雷雨，應注意雷擊、強風及瞬間強降雨的影響，戶外活動注意安全。

吳德榮指出，周三至周六台灣附近大氣低層為太平洋高壓、季風低壓環流交界的東南風，水氣很多，東半部易有局部降雨，西半部午後仍有局部陣雨或雷雨的機率，主要在新竹以南山區；周日、下周一各地的天氣，則視熱帶擾動的發展與動向而定，需再觀察。

▼吳德榮說，最新歐美模式第4天模擬，歐洲模式在呂宋島東西方海面為季風低壓環流所盤據（左圖）；美國模式則是在呂宋島東方海面的熱帶擾動先發展。（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）

天氣圖。（圖／氣象局）

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