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火車族注意！搶台鐵票要更早　8/5起「可訂28天後的車票」

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▲▼端午連假在今天傍晚下班後展開，台鐵板橋站內湧入大批返鄉人潮。（圖／記者湯興漢攝）

▲火車族注意，台鐵修改訂票規定。（圖／記者湯興漢攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部台鐵局今日宣佈，一般對號車票將從現行規定14天前可訂，自8月5日起改為28天前可訂，舉例而言，8月5日起開放預訂至9月2日乘車票，團體票訂購期限則調整為乘車前2個月至乘車前35天，另外退票手續費依天數也稍有調整。

台鐵局表示，自8月5日凌晨零時起，開放預售28天乘車票，不含訂票日，未來旅客可於乘車日前4週開始訂票，每逢週五可多預訂二天至四週後週五、六、日之乘車票，車站窗口預售時間為開放訂票日上午9時，現場售票與網路訂票連線使用同一座位檔，不另保留座位現場販售。團體票訂購期限則調整為乘車前2個月至乘車前35天。

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▲台鐵調整調票規定。（圖／台鐵局提供）

▲台鐵調整調票規定。（圖／台鐵局提供）

▲台鐵調整調票規定。（圖／台鐵局提供）

▲台鐵調整調票規定。（圖／台鐵局提供）

▲台鐵調整調票規定。（圖／台鐵局提供，下同）

在花東常態實名制訂票部分，調整為開放訂票日起前3日提供符合資格旅客優先訂票。連假加班實名制車票，則開放訂票日起至乘車前3日提供符合資格旅客優先訂票。

台鐵局指出，TR-PASS調整為30日前開放預購，預購時須選定啟用日，販售當天起算30日內均可選定啟用日，有效期限為啟用日往後連續使用3日或5日，視旅客購買3日券或5日券而定。

退票手續費級距在天數部分也稍有調整，乘車日當天退票，每張按票價百分之二十核收，且不得低於20元。距乘車日二日至三日，每張按票價百分之十核收，且不得低於20元。距乘車日四日至二十五日，每張20元。距乘車日二十六日起，每張10元。

台鐵局表示，車票提早於28天前開放預售，訂票旅客規劃行程將更加便利，旅遊需住宿時可及早訂房，轉乘高鐵或其他運具時更具彈性，返鄉、返工安排時間更加充裕，國外旅客亦可藉此提早預定來台旅遊行程。

▲台鐵調整調票規定。（圖／台鐵局提供）

▲台鐵調整調票規定。（圖／台鐵局提供）

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